Метеочувствительные, готовьтесь страдать: магнитная буря накроет Омск на три дня

По информации ученых Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики, с 31 января по 2 февраля 2025 года в Омской области ожидается магнитная буря слабой интенсивности. Буря будет иметь уровень G1, что означает, что она не будет слишком сильной, но все же может вызвать небольшие сбои и повлиять на самочувствие некоторых людей, особенно тех, кто чувствителен к изменениям в магнитном поле Земли.