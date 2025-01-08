Метеочувствительные, готовьтесь страдать: магнитная буря накроет Омск на три дня

Posted 8 января, 07:01
Published 8 января, 07:01
Modified 8 января, 07:11
Updated 8 января, 07:11
По информации ученых Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики, с 31 января по 2 февраля 2025 года в Омской области ожидается магнитная буря слабой интенсивности. Буря будет иметь уровень G1, что означает, что она не будет слишком сильной, но все же может вызвать небольшие сбои и повлиять на самочувствие некоторых людей, особенно тех, кто чувствителен к изменениям в магнитном поле Земли.
Ситуация начнет стабилизироваться с 3 февраля, когда магнитосфера Земли вернется в спокойное состояние. В этот день ожидается нормализация работы всех систем и улучшение самочувствия. Специалисты предупреждают, что прогноз является предварительным, а дата начала и продолжительность магнитной бури могут измениться.
Напомним, что 10 и 16 января магнитосфера Земли будет в возбужденном состоянии. А в конце месяца, с 26 по 28 января, на омичей также может обрушиться магнитная буря.