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Posted 8 января, 07:01

Published 8 января, 07:01

Modified 8 января, 07:11

Updated 8 января, 07:11

Магнитная буря заставит страдать омичей три дня подряд

Метеочувствительные, готовьтесь страдать: магнитная буря накроет Омск на три дня

8 января 2025, 07:01
Фото: Изображение Midjourney.

Магнитная буря заставит страдать омичей три дня подряд

В конце января — начале февраля 2025 года жителей Омска ожидают три магнитные бури.

По информации ученых Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики, с 31 января по 2 февраля 2025 года в Омской области ожидается магнитная буря слабой интенсивности. Буря будет иметь уровень G1, что означает, что она не будет слишком сильной, но все же может вызвать небольшие сбои и повлиять на самочувствие некоторых людей, особенно тех, кто чувствителен к изменениям в магнитном поле Земли.

Прогноз магнитных бурь с 11 января по 4 февраля 2025 года
Прогноз магнитных бурь с 11 января по 4 февраля 2025 года. Фото: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

Ситуация начнет стабилизироваться с 3 февраля, когда магнитосфера Земли вернется в спокойное состояние. В этот день ожидается нормализация работы всех систем и улучшение самочувствия. Специалисты предупреждают, что прогноз является предварительным, а дата начала и продолжительность магнитной бури могут измениться.

Напомним, что 10 и 16 января магнитосфера Земли будет в возбужденном состоянии. А в конце месяца, с 26 по 28 января, на омичей также может обрушиться магнитная буря.

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#Диана Рязанцева#Омск#Магнитная буря#Магнитосфера#Солнечная астрономия#Самочувствие
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