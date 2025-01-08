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Posted 8 января, 10:36

Published 8 января, 10:36

Modified 8 января, 11:08

Updated 8 января, 11:08

Омский рабочий поселок Кормиловка живет без тепла четвертые сутки подряд

Кормиловка без воды и тепла: жители вынуждены замерзать четвертые сутки

8 января 2025, 10:36
Фото: 1MI.

Омский рабочий поселок Кормиловка живет без тепла четвертые сутки подряд

Местная администрация сообщила, что ориентировочный срок завершения ремонтных работ — 10 января.

В рабочем поселке Кормиловка, где проживает около 10 тысяч человек, уже несколько дней сохраняются серьезные проблемы с водоснабжением. Жители сообщают, что из-за недостаточного давления воды в системе отопительные котлы не функционируют, а на улице постепенно усиливаются морозы. Ситуация осложняется тем, что авария не устранена до сих пор, а районные власти, по мнению жителей, не предпринимают достаточных мер для решения проблемы. Жалобы поступили в сообщество ВКонтакте «Кормиловка. О важном».

«Рабочий поселок Кормиловка уже несколько суток испытывает проблемы с водоснабжением, нет необходимого давления, у людей не работают котлы отопления, грядут морозы, районные власти решить проблему до сих пор не могут».
«Одной единицы техники (экскаватора) там недостаточно, поэтому водоканал и не может справиться в одиночку с этой аварией, у горпоселения (Чертушкин В.С.) такой техники тоже нет».

По словам жителей, без воды остаются многие дома, что создает опасную ситуацию для людей, у которых в холодную погоду нет отопления.

Жители сидят без отопления, так как котлы просто не включаются
Жители сидят без отопления, так как котлы просто не включаются. Фото: Скриншот видео «Кормиловка. О важном»

На жалобы омичей отреагировала администрация Кормиловского района. В официальном сообщении сказано, что аварийные бригады водоканала начали устранять порывы на магистральных сетях еще с 6 января. На данный момент удалось ликвидировать три порыва на трубопроводе, ведущем от очистных сооружений к рабочему поселку. Однако ремонт продолжается, а завершить работы планируется лишь к 10 января.

Напомним, завтра в Омской области местами температура воздуха опустится до -26 градусов.

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#Диана Рязанцева#Ремонт#Омск#Отопление#Жалобы#Авария#Водоснабжение#Проблемы#Морозы#Кормиловский район
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