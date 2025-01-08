Кормиловка без воды и тепла: жители вынуждены замерзать четвертые сутки

В рабочем поселке Кормиловка, где проживает около 10 тысяч человек, уже несколько дней сохраняются серьезные проблемы с водоснабжением. Жители сообщают, что из-за недостаточного давления воды в системе отопительные котлы не функционируют, а на улице постепенно усиливаются морозы. Ситуация осложняется тем, что авария не устранена до сих пор, а районные власти, по мнению жителей, не предпринимают достаточных мер для решения проблемы. Жалобы поступили в сообщество ВКонтакте «Кормиловка. О важном».