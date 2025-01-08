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Posted 8 января, 11:20

Published 8 января, 11:20

Modified 8 января, 11:40

Updated 8 января, 11:40

Омичи неоднозначно отреагировали на строительство гостиницы у ДОСААФа

«Давайте жить на кладбище»: как омичи отреагировали на стройку гостиницы у ДОСААФа

8 января 2025, 11:20
Фото: Изображение Midjourney.

Омичи неоднозначно отреагировали на строительство гостиницы у ДОСААФа

В телеграм-канале Города55 омичи активно обсуждали новость о строительстве гостиницы и многофункционального комплекса на месте памятника археологии. Мнения горожан разделились: кто-то поддерживает проект, считая, что гостиница в городе явно не помешает, а другие выражают сомнения.

В Омске планируют строительство гостиницы и культурно-развлекательного комплекса на месте бывшего картодрома ДОСААФ. Работы начнутся в марте 2025 года на участке между Птичьей гаванью и Ленинградским мостом. Однако место оказалось непростым: здесь находится Омская стоянка — объект археологического наследия федерального значения.

В нашем телеграм-канале омичи активно обсуждают предстоящее строительство гостиницы и многофункционального комплекса на месте бывшего картодрома ДОСААФ.

Многие положительно относятся к проекту, считая, что строительство гостиницы в городе действительно необходимо. Некоторые пользователи социальных сетей отметили, что если строят новый отель, значит, Омск пока не потерял своей привлекательности для инвесторов и развитие города продолжается.

«Если что-то строят, значит Омск пока можно не сбрасывать со счетов».
«Что ныть? Ну давайте жить на кладбище, а не развивать город. Написали же, что проведут сначала раскопки».

Однако не все омичи поддерживают такие изменения. Некоторые считают, что строительство отеля в этом месте — не лучшее решение, особенно в свете уже имеющихся в городе пустующих гостиниц.

«В городе масса построенных, но не работающих гостиниц».

«Новый аэропорт будет, но еще не скоро. А отель сдадут в июне 2026 года»

Также высказываются опасения, что строительство отеля под трассой снижения самолетов может вызвать проблемы с комфортом для постояльцев.

«10-этажный отель на трассе снижения самолетов комфорта от пролетающих Боингов не прибавит».

Вместе с этим, есть и те, кто предполагает, что вместо гостиницы в будущем на этом месте могут построить обычный жилой дом, а не отель. В ответ на эти сомнения другие пользователи подчеркнули, что важно следить за процессом и обеспечением экологической безопасности, особенно в таком чувствительном месте, как Птичья гавань.

«Чушь, не будет там никакой гостиницы, тем более отеля, будет обычный жилой дом и рядом магазин».
«Опять вода уйдет из Птичьей гавани».

Напомним, проект предполагает возведение десятиэтажного апарт-отеля высотой 28 метров, который построит компания «ГеоТоп». Номера разместят со второго по десятый этаж. Рядом компания «ГеоПартнер» построит культурно-развлекательный комплекс. Завершить работы планируют к июню 2026 года.

Есть загвоздка: на месте картодрома в Омске построят гостиницу и культурный центр
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#Диана Рязанцева#Экология#Омск#Инвестиции#Строительство#ДОСААФ#Картодром#Гостиница#Жилой дом
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