«Давайте жить на кладбище»: как омичи отреагировали на стройку гостиницы у ДОСААФа

Posted 8 января, 11:20
Published 8 января, 11:20
Modified 8 января, 11:40
Updated 8 января, 11:40
В Омске планируют строительство гостиницы и культурно-развлекательного комплекса на месте бывшего картодрома ДОСААФ. Работы начнутся в марте 2025 года на участке между Птичьей гаванью и Ленинградским мостом. Однако место оказалось непростым: здесь находится Омская стоянка — объект археологического наследия федерального значения.
В нашем телеграм-канале омичи активно обсуждают предстоящее строительство гостиницы и многофункционального комплекса на месте бывшего картодрома ДОСААФ.
Многие положительно относятся к проекту, считая, что строительство гостиницы в городе действительно необходимо. Некоторые пользователи социальных сетей отметили, что если строят новый отель, значит, Омск пока не потерял своей привлекательности для инвесторов и развитие города продолжается.
«Если что-то строят, значит Омск пока можно не сбрасывать со счетов».
«Что ныть? Ну давайте жить на кладбище, а не развивать город. Написали же, что проведут сначала раскопки».
Однако не все омичи поддерживают такие изменения. Некоторые считают, что строительство отеля в этом месте — не лучшее решение, особенно в свете уже имеющихся в городе пустующих гостиниц.
«В городе масса построенных, но не работающих гостиниц».
«Новый аэропорт будет, но еще не скоро. А отель сдадут в июне 2026 года»
Также высказываются опасения, что строительство отеля под трассой снижения самолетов может вызвать проблемы с комфортом для постояльцев.
«10-этажный отель на трассе снижения самолетов комфорта от пролетающих Боингов не прибавит».
Вместе с этим, есть и те, кто предполагает, что вместо гостиницы в будущем на этом месте могут построить обычный жилой дом, а не отель. В ответ на эти сомнения другие пользователи подчеркнули, что важно следить за процессом и обеспечением экологической безопасности, особенно в таком чувствительном месте, как Птичья гавань.
«Чушь, не будет там никакой гостиницы, тем более отеля, будет обычный жилой дом и рядом магазин».
«Опять вода уйдет из Птичьей гавани».
Напомним, проект предполагает возведение десятиэтажного апарт-отеля высотой 28 метров, который построит компания «ГеоТоп». Номера разместят со второго по десятый этаж. Рядом компания «ГеоПартнер» построит культурно-развлекательный комплекс. Завершить работы планируют к июню 2026 года.