«Давайте жить на кладбище»: как омичи отреагировали на стройку гостиницы у ДОСААФа

Вместе с этим, есть и те, кто предполагает, что вместо гостиницы в будущем на этом месте могут построить обычный жилой дом, а не отель. В ответ на эти сомнения другие пользователи подчеркнули, что важно следить за процессом и обеспечением экологической безопасности, особенно в таком чувствительном месте, как Птичья гавань.