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Posted 8 января, 04:03

Published 8 января, 04:03

Modified 8 января, 04:05

Updated 8 января, 04:05

В Омской области в районе села Иртыш произошло серьезное ДТП с пострадавшими

Две легковушки и зажатый пассажир: в районе села Иртыш произошло серьезное ДТП

8 января 2025, 04:03
Фото: МЧС Росии.

В Омской области в районе села Иртыш произошло серьезное ДТП с пострадавшими

Последствия аварии были ликвидированы.

МЧС России сообщает, что в Омской области на трассе А-320 произошло дорожно-транспортное происшествие. На 99-м километре трассы, недалеко от села Иртыш, столкнулись два легковых автомобиля.

Авария произошла на трассе А-320
Авария произошла на трассе А-320
Авария произошла на трассе А-320. Фото: МЧС Росии

В результате аварии один из участников оказался зажат в искореженной машине. Спасатели МЧС России оперативно прибыли на место происшествия, провели работы по деблокировке пострадавшего и передали его в руки врачей.

Всего в результате ДТП пострадали четыре человека. Обстоятельства происшествия и причины столкновения устанавливаются.

Напомним, ранее Город55 писал, что в Омске произошла смертельная авария с участием пассажирского автобуса.

Смертельное ДТП в Омске: пассажирский автобус столкнулся с легковушкой
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#Диана Рязанцева#ДТП#Омск#Омская область#Пострадавшие#Иртыш#Спасатели#Автомобили#МЧС России
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