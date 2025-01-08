Две легковушки и зажатый пассажир: в районе села Иртыш произошло серьезное ДТП

Posted 8 января, 04:03
Published 8 января, 04:03
Modified 8 января, 04:05
Updated 8 января, 04:05
МЧС России сообщает, что в Омской области на трассе А-320 произошло дорожно-транспортное происшествие. На 99-м километре трассы, недалеко от села Иртыш, столкнулись два легковых автомобиля.
В результате аварии один из участников оказался зажат в искореженной машине. Спасатели МЧС России оперативно прибыли на место происшествия, провели работы по деблокировке пострадавшего и передали его в руки врачей.
Всего в результате ДТП пострадали четыре человека. Обстоятельства происшествия и причины столкновения устанавливаются.
Напомним, ранее Город55 писал, что в Омске произошла смертельная авария с участием пассажирского автобуса.