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Posted 8 января, 05:04

Published 8 января, 05:04

Modified 8 января, 06:04

Updated 8 января, 06:04

В первую неделю года в Омской области произошел спад коронавирусной инфекции

Без смертей: в Омской области за неделю выявили 40 случаев заражения коронавирусом

8 января 2025, 05:04
Фото: Изображение Midjourney.

В первую неделю года в Омской области произошел спад коронавирусной инфекции

Данные показывают положительную динамику снижения заболеваемости и госпитализаций, однако в отдельных регионах ситуация все еще требует внимания.

Согласно данным федерального оперативного штаба, с 30 декабря 2024 года по 5 января 2025 года число госпитализаций и заболеваемость коронавирусной инфекцией в России продолжили снижаться. За этот период был госпитализирован 971 человек, что на 58,5% меньше по сравнению с предыдущей неделей. Однако рост числа госпитализаций зафиксирован в четырех регионах, причем в двух из них показатели оказались выше среднероссийских.

Выздоровели за неделю 15 507 человек, что на 49,1% меньше по сравнению с прошлыми семью днями. Заболеваемость коронавирусной инфекцией на 100 тысяч населения составила 5,95 случев, что на 60,7% ниже, чем неделей ранее. За неделю зарегистрировано 32 летальных случая.

Число госпитализаций снизилось в сравнении с предшествующей неделей на 58,5%
Число госпитализаций снизилось в сравнении с предшествующей неделей на 58,5%
Число госпитализаций снизилось в сравнении с предшествующей неделей на 58,5%. Фото: Федеральный оперативный штаб

В Омской области за первую неделю 2025 года госпитализированных с коронавирусом не было, однако выявлено 40 случаев заболевания. Летальных исходов за этот период в регионе не зарегистрировано.

В Сибирском федеральном округе ситуация выглядит следующим образом: госпитализировано 120 человек, а всего за неделю подтверждено 767 случаев COVID-19. Как и в Омской области, смертей в округе не зафиксировано.

В Москве, где традиционно отмечается наибольшее число случаев, за неделю госпитализировано 108 человек, подтверждено 1362 новых случая заболевания, 17 человек скончались. Напомним, неделей ранее в Омской области госпитализировали 15 человек с COVID-19.

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#Диана Рязанцева#Коронавирус COVID-19#Омск#Омская область#Новости#Госпитализация#Заболеваемость#Выздоровление#Летальные случаи
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