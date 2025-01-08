Без смертей: в Омской области за неделю выявили 40 случаев заражения коронавирусом

Согласно данным федерального оперативного штаба, с 30 декабря 2024 года по 5 января 2025 года число госпитализаций и заболеваемость коронавирусной инфекцией в России продолжили снижаться. За этот период был госпитализирован 971 человек, что на 58,5% меньше по сравнению с предыдущей неделей. Однако рост числа госпитализаций зафиксирован в четырех регионах, причем в двух из них показатели оказались выше среднероссийских.