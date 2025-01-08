Без смертей: в Омской области за неделю выявили 40 случаев заражения коронавирусом

Posted 8 января, 05:04
Published 8 января, 05:04
Modified 8 января, 06:04
Updated 8 января, 06:04
Согласно данным федерального оперативного штаба, с 30 декабря 2024 года по 5 января 2025 года число госпитализаций и заболеваемость коронавирусной инфекцией в России продолжили снижаться. За этот период был госпитализирован 971 человек, что на 58,5% меньше по сравнению с предыдущей неделей. Однако рост числа госпитализаций зафиксирован в четырех регионах, причем в двух из них показатели оказались выше среднероссийских.
Выздоровели за неделю 15 507 человек, что на 49,1% меньше по сравнению с прошлыми семью днями. Заболеваемость коронавирусной инфекцией на 100 тысяч населения составила 5,95 случев, что на 60,7% ниже, чем неделей ранее. За неделю зарегистрировано 32 летальных случая.
В Омской области за первую неделю 2025 года госпитализированных с коронавирусом не было, однако выявлено 40 случаев заболевания. Летальных исходов за этот период в регионе не зарегистрировано.
В Сибирском федеральном округе ситуация выглядит следующим образом: госпитализировано 120 человек, а всего за неделю подтверждено 767 случаев COVID-19. Как и в Омской области, смертей в округе не зафиксировано.
В Москве, где традиционно отмечается наибольшее число случаев, за неделю госпитализировано 108 человек, подтверждено 1362 новых случая заболевания, 17 человек скончались. Напомним, неделей ранее в Омской области госпитализировали 15 человек с COVID-19.