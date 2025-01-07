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Posted 7 января, 09:25

Published 7 января, 09:25

Modified 7 января, 09:29

Updated 7 января, 09:29

Иллюстрация

Жители Омской области рассказали о планах на отпуск в 2025 году

7 января 2025, 09:25
Фото: Изображение Midjourney. Иллюстрация
Запланировали проездки уже более 30% омичей.

Опрос, который провели аналитики Авито, показал, что 31% жителей Омска уже определились с планами на отпуск в 2025 году, а 36% еще не выбрали даты. 17% омичей ориентируются на рекламные предложения туроператоров и отелей.

Средняя продолжительность отпуска составляет 19 дней. При этом 29% опрошенных собираются взять отпуск на 11-14 дней, 28% — сразу на три недели или месяц, а каждый шестнадцатый (6%) хочет использовать все накопившиеся дни отпуска и за раз отдыхать более одного месяца.

Есть особые предпочтения и по месяцу проведения отпуска. Самыми популярными оказались август (37%), июль (34%) и июнь (25%). Еще 6% респондентов предпочитают проводить отпуск в «бархатный сезон», а продлить отдых в майские праздники 2025 года собираются 11% омичей.

Ранее Город55 рассказывал, когда омичам выгоднее брать отпуск в 2025 году. Лучшим вариантом, как сообщают эксперты, станут месяцы, в которых больше всего рабочих дней.

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#Анастасия Баянова#Отдых#Омск#Омская область#Отпуск#Новости#Активный отдых#Загородный отдых#Летний отдых#Пляжный отдых
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