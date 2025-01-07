Жители Омской области рассказали о планах на отпуск в 2025 году

Средняя продолжительность отпуска составляет 19 дней. При этом 29% опрошенных собираются взять отпуск на 11-14 дней, 28% — сразу на три недели или месяц, а каждый шестнадцатый (6%) хочет использовать все накопившиеся дни отпуска и за раз отдыхать более одного месяца.