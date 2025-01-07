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Posted 7 января, 12:54

Published 7 января, 12:54

Modified 7 января, 12:58

Updated 7 января, 12:58

В Омске прошел самый большой Рождественский полумарафон

В Омске прошел самый большой Рождественский полумарафон

7 января 2025, 12:54
Фото: Правительство Омской области.
В этом году в забеге приняло участие рекордное количество атлетов — более 1600 человек.

Сегодня в Омске состоялся Рождественский полумарафон, в этом году в нем приняли участие 1600 человек — это рекордное количество участников за все годы проведения забега. Интересно, что специально для активной молодежи подготовили специальную дистанцию на 2025 метров.

Победители и призеры основных дистанций такие: в забеге на 10 км у мужчин первое место занял Александр Бутрамеев (37:05), второе — Михаил Русанов (37:43), третье — Станислав Горденко (37:49). Среди женщин лидером оказалась Юлия Ларионова (41:59), второе место заняла Елена Васильева (42:45), третье — Оксана Журавская (43:20).

В дистанции на 21.1 км у мужчин первым финишировал Петр Швецов (1:11:11) вторым —
Михаил Кульков (1:11:17), третьим — Вячеслав Васильев (1:14:42). У женщин места распределись так: первое — Марина Ковалева (1:20:40), второе — Ольга Роганская (1:26:00), третье — Олеся Мунтян (1:27:18).

Напомним, что с 19 по 22 декабря в Омске проходил чемпионат России по фигурному катанию, на льду G-Drive Арены жители и гости города увидели именитых фигуристов и восходящих звезд. О том, как прошло мероприятие, рассказывал корреспондент Города55.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Новости#Марафон#Рождественский марафон
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