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Posted 7 января, 13:08

Published 7 января, 13:08

Modified 7 января, 13:12

Updated 7 января, 13:12

В Омске экстренно эвакуировали посетителей торгового центра на Левом берегу

В Омске экстренно эвакуировали посетителей торгового центра на Левом берегу

7 января 2025, 13:08
Фото: 1MI.
Виной панике стало ложное срабатывание сигнализации.

Сегодня вечером в Омске эвакуировали посетителей торгового центра «Континент», сообщения об этом начали появляться в городских пабликах.

В пресс-службе МЧС Городу55 сообщили, что причиной эвакуации стало ложное срабатывание сигнализации. Спасатели прибыли на место и проверили здание, но не обнаружили очагов возгорания.

Напомним, что в середине декабря в Омске экстренно эвакуировали автовокзал из-за ложного сообщения о минировании.

Работают спасатели: из омской «Меги» начали эвакуировать посетителей
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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Эвакуация#Экстренная эвакуация#Новости#Пожарная сигнализация
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