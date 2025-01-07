В Омске экстренно эвакуировали посетителей торгового центра на Левом берегу

Posted 7 января, 13:08
Published 7 января, 13:08
Modified 7 января, 13:12
Updated 7 января, 13:12
Сегодня вечером в Омске эвакуировали посетителей торгового центра «Континент», сообщения об этом начали появляться в городских пабликах.
В пресс-службе МЧС Городу55 сообщили, что причиной эвакуации стало ложное срабатывание сигнализации. Спасатели прибыли на место и проверили здание, но не обнаружили очагов возгорания.
Напомним, что в середине декабря в Омске экстренно эвакуировали автовокзал из-за ложного сообщения о минировании.