В мэрии Омска назвали точное расписание реверсивного движения на мосту у Телецентра

Теперь две крайние полосы всегда будут работать в одном направлении — на правый или левый берег, а средняя полоса будет менять направление в зависимости от времени суток. Подробное расписание реверсивного движения мэр Сергей Шелест опубликовал в своем телеграм-канале, оно выглядит так: