В мэрии Омска назвали точное расписание реверсивного движения на мосту у Телецентра

Posted 7 января, 12:35
Published 7 января, 12:35
Modified 7 января, 12:39
Updated 7 января, 12:39
Завтра в 9:00 на омском мосту у Телецентра впервые запустят реверсивное движение. В администрации города сообщили, что к такой организации проезда уже все готово, настроены светофоры и установлены дорожные знаки.
Теперь две крайние полосы всегда будут работать в одном направлении — на правый или левый берег, а средняя полоса будет менять направление в зависимости от времени суток. Подробное расписание реверсивного движения мэр Сергей Шелест опубликовал в своем телеграм-канале, оно выглядит так: