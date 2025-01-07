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Posted 7 января, 12:35

Published 7 января, 12:35

Modified 7 января, 12:39

Updated 7 января, 12:39

В мэрии Омска назвали точное расписание реверсивного движения на мосту у Телецентра

В мэрии Омска назвали точное расписание реверсивного движения на мосту у Телецентра

7 января 2025, 12:35
Фото: 1MI.
Реверсивное движение на мосту запустят завтра, 8 января.

Завтра в 9:00 на омском мосту у Телецентра впервые запустят реверсивное движение. В администрации города сообщили, что к такой организации проезда уже все готово, настроены светофоры и установлены дорожные знаки.

Теперь две крайние полосы всегда будут работать в одном направлении — на правый или левый берег, а средняя полоса будет менять направление в зависимости от времени суток. Подробное расписание реверсивного движения мэр Сергей Шелест опубликовал в своем телеграм-канале, оно выглядит так:

Фото: Соцсети Сергея Шелеста
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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Мост#Мост 60-летия BЛКСМ#Новости#Мост у телецентра#Реверсивное движение
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