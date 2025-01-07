Не прошло и года: омский Ленинградский мост покрылся ржавчиной после капремонта

Posted 7 января, 08:21
Published 7 января, 08:21
Modified 7 января, 08:25
Updated 7 января, 08:25
Омичи заметили, что Ленинградский мост, который открыли после капитального ремонта летом 2024 года, начал ржаветь. Некоторые металлические конструкции моста уже покрылись коррозией, где-то начала отходить краска. Фотографии проблемных частей объекта опубликовал «Супер Омск».
Напомним, ремонт Ленинградского моста завершился 12 июня, на реализацию проекта из бюджетов всех уровней было выделено около 2 млрд рублей. Предполагается, что при правильной эксплуатации сооружение прослужит омичам еще 100 лет.
Ранее Город55 рассказывал, что на данный момент известно о запуске реверсивного движения на мосту у Телецентра