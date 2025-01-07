gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 7 января, 08:21

Published 7 января, 08:21

Modified 7 января, 08:25

Updated 7 января, 08:25

Не прошло и года: омский Ленинградский мост покрылся ржавчиной после капремонта

Не прошло и года: омский Ленинградский мост покрылся ржавчиной после капремонта

7 января 2025, 08:21
Фото: 1MI.
На стыках некоторых пластин уже образовалась коррозия.

Омичи заметили, что Ленинградский мост, который открыли после капитального ремонта летом 2024 года, начал ржаветь. Некоторые металлические конструкции моста уже покрылись коррозией, где-то начала отходить краска. Фотографии проблемных частей объекта опубликовал «Супер Омск».

Напомним, ремонт Ленинградского моста завершился 12 июня, на реализацию проекта из бюджетов всех уровней было выделено около 2 млрд рублей. Предполагается, что при правильной эксплуатации сооружение прослужит омичам еще 100 лет.

Ранее Город55 рассказывал, что на данный момент известно о запуске реверсивного движения на мосту у Телецентра

Омичам объяснили, как проезжать ремонтируемый мост у Телецентра с 9 января
Узнать подробнее
#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Мост#Ленинградский мост#Новости#Ремонт моста#Открытие моста#Капремонт моста#Мосты
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика