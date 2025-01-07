Ги Буше высказался о выездной победе «Авангарда» над «Ак Барсом»

Posted 7 января, 09:55
Published 7 января, 09:55
Modified 7 января, 09:59
Updated 7 января, 09:59
Вчера на арене в Казани встретились «Авангард» и местный «Ак Барс», игра завершилась со счетом 3:1 в пользу омской команды. В составе «ястребов» отличились Рид Буше, Наиль Якупов и Дамир Шарипзянов.
Результат матча прокомментировал главный тренер «Авангарда» Ги Буше. Канадец заявил, что команды показали хороший хоккей уровня плей-офф.
«Матч шел на встречных курсах, была атмосфера игры плей-офф. Сложный матч с серьезным соперником у него дома. Мы понимали, что нас ждет, что будет накал страстей, силовая борьба. Мы играли с хорошей командой и, разумеется, они создавали для нас проблемы. Если у вас нет проблем с сильной командой, значит, она спала. „Ак Барс“ не спал. Все были в полной боевой готовности. У нас уже были сложные встречи, но сегодняшняя — особенный вызов. От матча к матчу, от периода к периоду вносим определённые изменения в рисунок игры, моя задача как раз реагировать на то, что происходит на площадке. Здорово, что ребята вовлечены и выполняют то, что мы от них просим», — передает слова Буше «Чемпионата».
После матча с «Ак Барсом» омичи занимают шестое место в Восточной конференции КХЛ, набрав 43 очка в 41 игре.