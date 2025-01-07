gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 7 января, 09:55

Published 7 января, 09:55

Modified 7 января, 09:59

Updated 7 января, 09:59

Ги Буше высказался о выездной победе «Авангарда» над «Ак Барсом»

Ги Буше высказался о выездной победе «Авангарда» над «Ак Барсом»

7 января 2025, 09:55
Фото: ХК «Авангард».
Главный тренер омской команды заявил, что прошедшая игра была с атмосферой плей-офф.

Вчера на арене в Казани встретились «Авангард» и местный «Ак Барс», игра завершилась со счетом 3:1 в пользу омской команды. В составе «ястребов» отличились Рид Буше, Наиль Якупов и Дамир Шарипзянов.

Результат матча прокомментировал главный тренер «Авангарда» Ги Буше. Канадец заявил, что команды показали хороший хоккей уровня плей-офф.

«Матч шел на встречных курсах, была атмосфера игры плей-офф. Сложный матч с серьезным соперником у него дома. Мы понимали, что нас ждет, что будет накал страстей, силовая борьба. Мы играли с хорошей командой и, разумеется, они создавали для нас проблемы. Если у вас нет проблем с сильной командой, значит, она спала. „Ак Барс“ не спал. Все были в полной боевой готовности. У нас уже были сложные встречи, но сегодняшняя — особенный вызов. От матча к матчу, от периода к периоду вносим определённые изменения в рисунок игры, моя задача как раз реагировать на то, что происходит на площадке. Здорово, что ребята вовлечены и выполняют то, что мы от них просим», — передает слова Буше «Чемпионата».

После матча с «Ак Барсом» омичи занимают шестое место в Восточной конференции КХЛ, набрав 43 очка в 41 игре.

#Анастасия Баянова#Авангард#ХК Авангард#Омск#Омская область#Новости#Тренер#Авангард хоккей#Омский авангард#Главный тренер
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика