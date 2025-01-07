«Авангард» на выезде обыграл казанский «Ак Барс» со счетом 3:1

Первую шайбу забросил Рид Буше на шестой минуте матча, под занавес периода отличился уже соперник — нападающий Артем Галимов. Казанский хоккеист сравнял счет удачно исполнив буллит. Через несколько атак после этого обе команды остались в меньшинстве: между игроками произошла драка, Рид Буше и Кирилл Семенов оказались в штрафных боксах. На 20-й минуте снова случилась потасовка, на этот раз между Майклом Маклаудом и Никитой Дыняком, они также отправились на скамейку.