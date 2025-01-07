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Posted 7 января, 04:51

Published 7 января, 04:51

Modified 7 января, 04:55

Updated 7 января, 04:55

«Авангард» на выезде обыграл казанский «Ак Барс» со счетом 3:1

«Авангард» на выезде обыграл казанский «Ак Барс» со счетом 3:1

7 января 2025, 04:51
Фото: ХК «Авангард».
В составе омичей отличились Рид Буше, Наиль Якупов и Дамир Шарипзянов.

Вчера, 6 января, в матче регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» одержал победу над «Ак Барсом». Игра проходила в Казани и стала второй победной для омичей с начала года.

Первую шайбу забросил Рид Буше на шестой минуте матча, под занавес периода отличился уже соперник — нападающий Артем Галимов. Казанский хоккеист сравнял счет удачно исполнив буллит. Через несколько атак после этого обе команды остались в меньшинстве: между игроками произошла драка, Рид Буше и Кирилл Семенов оказались в штрафных боксах. На 20-й минуте снова случилась потасовка, на этот раз между Майклом Маклаудом и Никитой Дыняком, они также отправились на скамейку.

Второй период не запомнился голами и прошел достаточно спокойно, чего не скажешь о третьем отрезке. На 45-й минуте игры шайбу в ворота «Ак Барса» забросил Павел Коледов, а на последней минуте отличился капитан омской команды Дамир Шарипзянов. Итог встречи — 3:1 в пользу «Авангарда».

Фото: ХК "Авангард"

Напомним, что 4 января «Авангард» провел первый в 2025 году матч, соперником омичей стал нижнекамский «Нефтехимик». Встреча завершилась с разгромным счетом 5:1 в пользу омской команды, шайбы забросили Наиль Якупов (дубль), Игорь Мартынов, Майкл Маклауд и Джованни Фьоре.

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