Жители Амурского поселка в Омске продолжают жаловаться на отсутствие отопления

Posted 6 января, 11:52
Published 6 января, 11:52
Modified 6 января, 11:54
Updated 6 января, 11:54
Жители Амурского поселка в Омске несколько дней сидят без отопления в своих квартирах. Жалоба поступила в сообщество ВКонтакте «ЧП Омск».
«Вот недавно в Амуре на сутки пропало отопление, администрация города Омска отчитались, что все восстановили и людям вернулось тепло, но теперь вопрос. Где тепло? ТГК, что с отоплением то? Или ваши слесари, мастера отдыхают? Ждем завершения праздников?», — написал омич.
Сообщается, что в квартирах на первых этажах тепло есть, а вот выше температура не поднимается. Причина, как утверждают жители, в том, что система отопления «воздушит», а давление в трубах недостаточное. Несколько раз слесарь пытался выгонять воздух из системы, но это не решило проблему
Омичи в ответ активно комментируют ситуацию:
«На улице тепло, котельные сильно не топят поэтому подача маленькая и не продавливает!».
«Это еще слава богу, что морозов нет!».
«Багратиона, 29, в квартире жара. Может дело не в котельной? Пусть слесари УК проверят коммуникации в подвале дома».
«Поговорите с соседями, я так почти неделю сидела без отопления, а оказалось снизу перекрыли краник, а перемычки у них не было».
«Амур, держись!!! Октябрьский с вами! Вот так и заботятся о людях! 21 век, ракеты в космос летают!».
Проблемы с теплом возникли не только в Амурском поселке. В Нефтяниках жители жалуются на перебои с подачей холодной воды в районе 2-й и 4-й Поселковой улицы.
Напомним, на выходных в Амуре, помимо отопления, была отключена и горячая вода, оставив без удобств 511 объектов.