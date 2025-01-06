Жители Амурского поселка в Омске продолжают жаловаться на отсутствие отопления

Сообщается, что в квартирах на первых этажах тепло есть, а вот выше температура не поднимается. Причина, как утверждают жители, в том, что система отопления «воздушит», а давление в трубах недостаточное. Несколько раз слесарь пытался выгонять воздух из системы, но это не решило проблему