В 2024 году троллейбусы и трамваи перевезли почти 32 миллиона омичей

Posted 6 января, 05:44
Published 6 января, 05:44
Modified 6 января, 05:51
Updated 6 января, 05:51
Мэр Омска Сергей Шелест подвел итоги работы городского электрического транспорта за прошлый год. В 2024 году омские троллейбусы и трамваи перевезли более 31,8 млн пассажиров, что на 3 миллиона больше, чем в 2023 году. Важными событиями 2024-го стали восстановление троллейбусного движения через Ленинградский мост и возвращение маршрута №8.
Кроме того, в 2024 году успели заменить 30 километров контактного провода, обновить 6 стрелочных переводов, капитально отремонтировать более 1000 метров трамвайных путей, а также восстановить один трамвай и один троллейбус.
Отмечается, что в обслуживании городского электрического транспорта работают более 1 500 сотрудников разных специальностей. Предприятие «Электрический транспорт» поддерживает 77,4 км трамвайных путей, 234 км контактной сети, 5 257 опор и 28 тяговых подстанций, проводя техническое обслуживание и ремонт за собственные средства.
Напомним, 6 и 7 января омский общественный транспорт изменит свои маршруты.