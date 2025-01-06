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Posted 6 января, 05:44

Published 6 января, 05:44

Modified 6 января, 05:51

Updated 6 января, 05:51

В 2024 году троллейбусы и трамваи перевезли почти 32 миллиона омичей

В 2024 году троллейбусы и трамваи перевезли почти 32 миллиона омичей

6 января 2025, 05:44
Фото: 1MI.
Это на 3 миллиона больше, чем в 2023 году.

Мэр Омска Сергей Шелест подвел итоги работы городского электрического транспорта за прошлый год. В 2024 году омские троллейбусы и трамваи перевезли более 31,8 млн пассажиров, что на 3 миллиона больше, чем в 2023 году. Важными событиями 2024-го стали восстановление троллейбусного движения через Ленинградский мост и возвращение маршрута №8.

Кроме того, в 2024 году успели заменить 30 километров контактного провода, обновить 6 стрелочных переводов, капитально отремонтировать более 1000 метров трамвайных путей, а также восстановить один трамвай и один троллейбус.

Отмечается, что в обслуживании городского электрического транспорта работают более 1 500 сотрудников разных специальностей. Предприятие «Электрический транспорт» поддерживает 77,4 км трамвайных путей, 234 км контактной сети, 5 257 опор и 28 тяговых подстанций, проводя техническое обслуживание и ремонт за собственные средства.

Напомним, 6 и 7 января омский общественный транспорт изменит свои маршруты.

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#Диана Рязанцева#Омск#Общественный транспорт#Пассажиры#Ленинградский мост#Троллейбусы#Трамвайные пути#Сотрудники#Трамваи#Электрический транспорт
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