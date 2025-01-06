В 2024 году троллейбусы и трамваи перевезли почти 32 миллиона омичей

Мэр Омска Сергей Шелест подвел итоги работы городского электрического транспорта за прошлый год. В 2024 году омские троллейбусы и трамваи перевезли более 31,8 млн пассажиров, что на 3 миллиона больше, чем в 2023 году. Важными событиями 2024-го стали восстановление троллейбусного движения через Ленинградский мост и возвращение маршрута №8.