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Posted 6 января, 03:31

Published 6 января, 03:31

Modified 6 января, 03:40

Updated 6 января, 03:40

Стала известна дата прощания с экс-директором омского «Арлекина» Станиславом Дубковым

Стала известна дата прощания с экс-директором омского «Арлекина» Станиславом Дубковым

6 января 2025, 03:31
Фото: Омский театр кукол «Арлекин».
Станислав Дубков сыграл ключевую роль в развитии кукольного театра.

Прощание с выдающимся советским и российским актером, режиссером и театральным деятелем Станиславом Дубковым состоится 9 января в Омске. Церемония пройдет в театре куклы, актера и маски «Арлекин», которому артист посвятил большую часть своей жизни. Проститься с ним можно будет с 12:00 до 13:00 часов. Об этом сообщили в министерстве культуры Омской области.

Напомним, Станислав Дубков ушел из жизни 4 января на 73-м году после тяжелой болезни. Более 40 лет он был неразрывно связан с театром «Арлекин», где начал свой путь в 1975 году как артист-кукловод. В 1996 году он возглавил театр в качестве директора и руководил им до 2018 года.

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#Диана Рязанцева#Культура#Омск#Актер#Режиссер#Прощание#Театр Арлекин
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