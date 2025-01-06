Стала известна дата прощания с экс-директором омского «Арлекина» Станиславом Дубковым

Напомним, Станислав Дубков ушел из жизни 4 января на 73-м году после тяжелой болезни. Более 40 лет он был неразрывно связан с театром «Арлекин», где начал свой путь в 1975 году как артист-кукловод. В 1996 году он возглавил театр в качестве директора и руководил им до 2018 года.