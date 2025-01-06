Служил в мотострелковом полку: в омском селе Маяк простились с погибшим в зоне СВО

Posted 6 января, 09:13
Published 6 января, 09:13
Modified 6 января, 10:40
Updated 6 января, 10:40
Сегодня в селе Маяк состоялась церемония прощания с Артемом Клесовым, отдавшим жизнь при выполнении воинского долга. Об этом сообщает администрация Оконешниковского муниципального района Омской области.
Артем Клесов родился 31 марта 1983 года в Маяке, где провел детство и окончил школу. Позже он работал в Тюмени комплектовщиком в распределительном центре сети «Магнит».
В августе 2024 года мужчина заключил контракт с ВС России и начал службу в составе мотострелкового полка гвардейской отдельной мотострелковой бригады, где исполнял обязанности штурмовика. 22 ноября 2024 года он погиб при освобождении населенного пункта Петровка в ДНР.
Прощание с героем прошло с соблюдением воинских почестей. За мужество и отвагу Артем Клесов посмертно представлен к награде орденом Мужества.
Редакция Города55 выражает соболезнования родным и близким погибшего бойца.