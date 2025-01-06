Служил в мотострелковом полку: в омском селе Маяк простились с погибшим в зоне СВО

В августе 2024 года мужчина заключил контракт с ВС России и начал службу в составе мотострелкового полка гвардейской отдельной мотострелковой бригады, где исполнял обязанности штурмовика. 22 ноября 2024 года он погиб при освобождении населенного пункта Петровка в ДНР.