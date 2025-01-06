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Posted 6 января, 09:13

Published 6 января, 09:13

Modified 6 января, 10:40

Updated 6 января, 10:40

Служил в мотострелковом полку: в омском селе Маяк простились с погибшим в зоне СВО

Служил в мотострелковом полку: в омском селе Маяк простились с погибшим в зоне СВО

6 января 2025, 09:13
Фото: 1MI.
Артем Клесов погиб 22 ноября 2024 года.

Сегодня в селе Маяк состоялась церемония прощания с Артемом Клесовым, отдавшим жизнь при выполнении воинского долга. Об этом сообщает администрация Оконешниковского муниципального района Омской области.

Артем Клесов родился 31 марта 1983 года в Маяке, где провел детство и окончил школу. Позже он работал в Тюмени комплектовщиком в распределительном центре сети «Магнит».

В августе 2024 года мужчина заключил контракт с ВС России и начал службу в составе мотострелкового полка гвардейской отдельной мотострелковой бригады, где исполнял обязанности штурмовика. 22 ноября 2024 года он погиб при освобождении населенного пункта Петровка в ДНР.

Прощание с героем прошло с соблюдением воинских почестей. За мужество и отвагу Артем Клесов посмертно представлен к награде орденом Мужества.

Редакция Города55 выражает соболезнования родным и близким погибшего бойца.

Отдал жизнь за Родину: в Омской области простятся с погибшим в зоне СВО бойцом
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#Диана Рязанцева#Омск#Омская область#ДНР#Прощание#Сво#Орден Мужества#Героизм
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