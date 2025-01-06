С видом на Иртыш: в Омске продают элитный коттедж за 65 миллионов рублей

Недалеко от Омска на продажу выставили элитный коттедж, объявление появилось на сайте «Авито». Площадь двухэтажного дома составляет 206,5 квадратных метров, за него просят 65 000 000 рублей. Коттедж расположен на участке размером 45 соток, прямо на первой береговой линии реки Иртыш. Дом был построен в 2014 году и отличается дизайнерским ремонтом, а также полностью благоустроен для комфортного проживания.