С видом на Иртыш: в Омске продают элитный коттедж за 65 миллионов рублей

Posted 6 января, 13:18
Published 6 января, 13:18
Modified 6 января, 15:08
Updated 6 января, 15:08
Недалеко от Омска на продажу выставили элитный коттедж, объявление появилось на сайте «Авито». Площадь двухэтажного дома составляет 206,5 квадратных метров, за него просят 65 000 000 рублей. Коттедж расположен на участке размером 45 соток, прямо на первой береговой линии реки Иртыш. Дом был построен в 2014 году и отличается дизайнерским ремонтом, а также полностью благоустроен для комфортного проживания.
В доме 5 комнат, включая просторную гостиную с разделенными зонами: кухней, обеденной зоной и зоной отдыха. Входная группа включает гардеробную и гостевой санузел.
«Отдельного описания заслуживают осветительные приборы — итальянские люстры из одной коллекции. Ландшафтное озеленение преимущественно хвойные многолетние насаждения. Шикарные плодоносящие кедры, голубые ели, сосны, груша, слива», — добавил продавец.
На втором этаже находится мастер-спальня с отдельным санузлом, гардеробной и балконом, а также две спальни для детей с общим санузлом и гардеробной. Цокольный этаж включает комнату для отдыха, прачечную с санузлом и кладовую. Вечером дом и участок освещаются.
Сообщается, что дом полностью благоустроен: в нем есть газовое отопление, центральное водоснабжение и локальная канализация. Расположен коттедж в престижном районе в 35 километрах от центра Омска. До дома ведет полностью асфальтированная дорога. Выезд осуществляется по Черлакскому тракту.
Ранее Город55 писал, что в Омске ввели в эксплуатацию 6-этажный дом в микрорайоне «Успешный». Стоимость однокомнатных квартир в новостройке начинается от 5 миллионов рублей.