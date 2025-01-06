Роман Вильфанд рассказал, почему Омск переживает рекордно теплую зиму

Однако, несмотря на тепло, в некоторых регионах также прогнозируются неблагоприятные погодные условия. В Поволжье температура может превышать норму на 10 градусов, что приведет к метелям, сильным снегопадам и гололеду. В высокогорных районах возможен сильный ветер до 20 м/с.