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Posted 6 января, 11:10

Published 6 января, 11:10

Modified 6 января, 11:12

Updated 6 января, 11:12

Роман Вильфанд объяснил, почему температура в Омске превышает норму

Роман Вильфанд рассказал, почему Омск переживает рекордно теплую зиму

6 января 2025, 11:10
Фото: 1MI.

Роман Вильфанд объяснил, почему температура в Омске превышает норму

Скоро омичей могут ждать еще более значительные изменения в погодных условиях, поэтому стоит быть готовыми к различным непредсказуемым явлениям.

В России продолжается аномально теплая зима, температура воздуха в некоторых регионах значительно превышает обычные климатические показатели. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил ТАСС, что теплая погода охватила большую часть европейской территории страны, за исключением северо-западных регионов, где температура будет на 2-4 градуса ниже нормы в течение ближайших трех дней.

Интересно, что 3 января в Омске был зафиксирован рекорд — температура в городе впервые за всю историю наблюдений достигла +1,1 градусов, а на следующий день, 4 января, показатель поднялся до рекордных +1,7 градусов.

Однако, несмотря на тепло, в некоторых регионах также прогнозируются неблагоприятные погодные условия. В Поволжье температура может превышать норму на 10 градусов, что приведет к метелям, сильным снегопадам и гололеду. В высокогорных районах возможен сильный ветер до 20 м/с.

Также такие погодные явления как мокрый снег и гололед ожидаются в Свердловской области, Челябинской области и в других областях Сибири, включая Омскую, Томскую, Новосибирскую и Кемеровскую.

Напомним, что на Рождество в Омской области столбик термометра местами опустится до -19 градусов.

Морозы усилятся: погода в Омской области на Рождество
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#Диана Рязанцева#Погода#Омск#Гололед#Температура#Сибирь#Снегопады#Метели#Гидрометцентр России#Рекорды#Аномальная зима
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