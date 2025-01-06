Роман Вильфанд рассказал, почему Омск переживает рекордно теплую зиму

Posted 6 января, 11:10
Published 6 января, 11:10
Modified 6 января, 11:12
Updated 6 января, 11:12
В России продолжается аномально теплая зима, температура воздуха в некоторых регионах значительно превышает обычные климатические показатели. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил ТАСС, что теплая погода охватила большую часть европейской территории страны, за исключением северо-западных регионов, где температура будет на 2-4 градуса ниже нормы в течение ближайших трех дней.
Однако, несмотря на тепло, в некоторых регионах также прогнозируются неблагоприятные погодные условия. В Поволжье температура может превышать норму на 10 градусов, что приведет к метелям, сильным снегопадам и гололеду. В высокогорных районах возможен сильный ветер до 20 м/с.
Также такие погодные явления как мокрый снег и гололед ожидаются в Свердловской области, Челябинской области и в других областях Сибири, включая Омскую, Томскую, Новосибирскую и Кемеровскую.
Напомним, что на Рождество в Омской области столбик термометра местами опустится до -19 градусов.