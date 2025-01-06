Омский аэропорт загрязнил воды «Птичьей гавани» опасным химикатом

В сточных водах «Омского аэропорта» специалисты Росприроднадзора нашли опасное вещество — диэтиленгликоль. Этот химикат, который часто используется в противооблединительных жидкостях, сбрасывают в озеро природного парка «Птичья гавань». Причем концентрация вещества в воде оказалась более чем в 5 000 раз превышающей допустимые нормы. Соответствующий документ опубликован в системе «Электронное правосудие».