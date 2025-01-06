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Posted 6 января, 06:55

Published 6 января, 06:55

Modified 6 января, 06:57

Updated 6 января, 06:57

Омский аэропорт загрязнил воды «Птичьей гавани» опасным химикатом

Омский аэропорт загрязнил воды «Птичьей гавани» опасным химикатом

6 января 2025, 06:55
Фото: 1MI.
Концентрация вещества в тысячи раз превышало допустимые нормы.

В сточных водах «Омского аэропорта» специалисты Росприроднадзора нашли опасное вещество — диэтиленгликоль. Этот химикат, который часто используется в противооблединительных жидкостях, сбрасывают в озеро природного парка «Птичья гавань». Причем концентрация вещества в воде оказалась более чем в 5 000 раз превышающей допустимые нормы. Соответствующий документ опубликован в системе «Электронное правосудие».

Росприроднадзор потребовал от аэропорта следить за уровнем диэтиленгликоля в воде и предотвращать его выбросы. Однако аэропорт оспорил это предписание в арбитражном суде. Суд поддержал решение надзорного органа и обязал аэропорт соблюдать требования.

Исследования показали, что диэтиленгликоль был найден в ливневых сточных водах аэропорта, сбрасываемых в озеро. Аэропорт утверждал, что не использует это вещество, но экспертиза доказала его присутствие в водоеме. Суд признал требования Росприроднадзора законными и отказался отменять предписание.

Напомним, ранее Город55 писал, что премьер-министр России поддержал строительство аэропорта «Омск-Федоровка».

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#Диана Рязанцева#Экология#Омск#Суд#Аэропорт#Росприроднадзор#Загрязнение#Птичья гавань#Природный парк
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