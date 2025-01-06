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Posted 6 января, 13:50

Published 6 января, 13:50

Modified 6 января, 13:52

Updated 6 января, 13:52

Новый многофункциональный комплекс, проблемы с ЖКХ, потоп в библиотеке. Омск сегодня

Новый многофункциональный комплекс, проблемы с ЖКХ, потоп в библиотеке. Омск сегодня

6 января 2025, 13:50
Фото: 1MI.
Итоги дня по версии Города55.

Новость № 1. На месте бывшего картодрома ДОСААФ возведут гостиницу и многофункциональный комплекс

Работы планируют начать в марте 2025 года, однако на выбранной территории обнаружен археологический памятник — Омская стоянка. Застройщики, компании «ГеоТоп» и «ГеоПартнер», планируют возвести десятиэтажный апарт-отель и одноэтажный комплекс с выставочным залом, рестораном и лекционными помещениями. Однако перед строительством они должны провести археологические раскопки, чтобы не повредить культурный слой.

Есть загвоздка: на месте картодрома в Омске построят гостиницу и культурный центр
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Новость № 2. Омичи в очередной раз пожаловались на перебои с водой и отоплением

Отключение затронуло десятки домов Омска. Жители Амурского поселка несколько дней сидят без отопления в своих квартирах. С подобной проблемой столкнулись жители Нефтяников. Там второй день отключают холодную воду. Также стало известно, что на ремонт коммунальных сетей потратят около 2 миллиардов рублей из федерального бюджета.

Ремонт коммунальных сетей в Омской области обойдется почти в 2 миллиарда рублей
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Новость № 3. В омской научной библиотеке имени Пушкина выявили серьезную проблему

В здании протекает крыша, из-за чего вода попадает в выставочный зал с картинами. В некоторых местах пришлось отключить свет. Минкульт объяснил, что крыша библиотеки требует капитального ремонта, для которого сейчас разрабатывают проектно-сметную документацию. Как только проект будет готов, начнется ремонт.

Картины под дождем: в омской библиотеке имени Пушкина затопило выставочный зал
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#Диана Рязанцева#Наука#Культура#Недвижимость#Ремонт#Омск#Отопление#Коммунальные услуги#Гостиницы#Вода#Библиотеки#Итоги дня
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