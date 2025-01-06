Новый многофункциональный комплекс, проблемы с ЖКХ, потоп в библиотеке. Омск сегодня

Работы планируют начать в марте 2025 года, однако на выбранной территории обнаружен археологический памятник — Омская стоянка. Застройщики, компании «ГеоТоп» и «ГеоПартнер», планируют возвести десятиэтажный апарт-отель и одноэтажный комплекс с выставочным залом, рестораном и лекционными помещениями. Однако перед строительством они должны провести археологические раскопки, чтобы не повредить культурный слой.