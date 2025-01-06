Новый многофункциональный комплекс, проблемы с ЖКХ, потоп в библиотеке. Омск сегодня

Posted 6 января, 13:50
Published 6 января, 13:50
Modified 6 января, 13:52
Updated 6 января, 13:52
Новость № 1. На месте бывшего картодрома ДОСААФ возведут гостиницу и многофункциональный комплекс
Работы планируют начать в марте 2025 года, однако на выбранной территории обнаружен археологический памятник — Омская стоянка. Застройщики, компании «ГеоТоп» и «ГеоПартнер», планируют возвести десятиэтажный апарт-отель и одноэтажный комплекс с выставочным залом, рестораном и лекционными помещениями. Однако перед строительством они должны провести археологические раскопки, чтобы не повредить культурный слой.
Новость № 2. Омичи в очередной раз пожаловались на перебои с водой и отоплением
Отключение затронуло десятки домов Омска. Жители Амурского поселка несколько дней сидят без отопления в своих квартирах. С подобной проблемой столкнулись жители Нефтяников. Там второй день отключают холодную воду. Также стало известно, что на ремонт коммунальных сетей потратят около 2 миллиардов рублей из федерального бюджета.
Новость № 3. В омской научной библиотеке имени Пушкина выявили серьезную проблему
В здании протекает крыша, из-за чего вода попадает в выставочный зал с картинами. В некоторых местах пришлось отключить свет. Минкульт объяснил, что крыша библиотеки требует капитального ремонта, для которого сейчас разрабатывают проектно-сметную документацию. Как только проект будет готов, начнется ремонт.