Незадолго до Рождества омские полицейские возбудили 53 уголовных дела

Posted 6 января, 07:53
Published 6 января, 07:53
Modified 6 января, 08:26
Updated 6 января, 08:26
За прошедшие сутки в Омской области в дежурные части УМВД поступило 737 сообщений о преступлениях и происшествиях, по которым возбуждено 53 уголовных дела. Среди них — случай мошенничества, когда 10-летняя школьница перевела почти 250 тысяч рублей с кредитных карт родителей. В полиции возбуждено уголовное дело и ведется розыск преступников.
Также в течение суток зафиксировано 613 административных правонарушений, включая 576 нарушений ПДД и 13 случаев вождения в состоянии опьянения.
Напомним, что в первый день нового года было возбуждено 18 уголовных дел.