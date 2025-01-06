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Posted 6 января, 07:53

Published 6 января, 07:53

Modified 6 января, 08:26

Updated 6 января, 08:26

Незадолго до Рождества омские полицейские возбудили 53 уголовных дела

Незадолго до Рождества омские полицейские возбудили 53 уголовных дела

6 января 2025, 07:53
Фото: Изображение Midjourney.
Всего за минувшие сутки поступило 737 сообщений о преступлениях и происшествиях.

За прошедшие сутки в Омской области в дежурные части УМВД поступило 737 сообщений о преступлениях и происшествиях, по которым возбуждено 53 уголовных дела. Среди них — случай мошенничества, когда 10-летняя школьница перевела почти 250 тысяч рублей с кредитных карт родителей. В полиции возбуждено уголовное дело и ведется розыск преступников.

Также в течение суток зафиксировано 613 административных правонарушений, включая 576 нарушений ПДД и 13 случаев вождения в состоянии опьянения.

Напомним, что в первый день нового года было возбуждено 18 уголовных дел.

В Омской области 1 января задержали 11 пьяных водителей
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#Диана Рязанцева#Происшествия#Преступление#Полиция#Омск#ПДД#Уголовное дело#Опьянение
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