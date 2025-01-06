Незадолго до Рождества омские полицейские возбудили 53 уголовных дела

За прошедшие сутки в Омской области в дежурные части УМВД поступило 737 сообщений о преступлениях и происшествиях, по которым возбуждено 53 уголовных дела. Среди них — случай мошенничества, когда 10-летняя школьница перевела почти 250 тысяч рублей с кредитных карт родителей. В полиции возбуждено уголовное дело и ведется розыск преступников.