Кто был самым внимательным зрителем? Большой тест по советским новогодним фильмам

Подарки — вручены и получены, салаты — съедены, а до начала долгих трудовых будней остается совсем чуть-чуть: самое время вспомнить все свои лучшие профессиональные качества и даже — чуточку их улучшить. В этом может помочь наш тест по новогодним шедеврам советского кинематографа.

К тому же, полезное можно совместить и с приятным: самые разные вопросы в тесте помогут как вспомнить увиденное накануне, так и узнать что-то новое (некоторые фильмы особенно богаты на примечательные детали, за которыми таятся целые сюжеты). Не смеем задерживать — «внимание, камера, мотор»! Все внимание на экран! Тест Фото: gorod55.ru Пройти тест К слову, это не единственный увлекательный тест, подготовленный нашей редакцией: можно вспомнить и другой популярный новогодний фильм, новогодние хиты, и выяснить особенности нынешнего сленга. Тест: пикми или падра? Проверь, хорошо ли ты разбираешься в современных неологизмах Узнать подробнее