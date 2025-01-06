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Posted 6 января, 08:30

Published 6 января, 08:30

Modified 6 января, 08:30

Updated 6 января, 08:30

Скриншот одного из самых известнейших новогодних фильмов

Кто был самым внимательным зрителем? Большой тест по советским новогодним фильмам

6 января 2025, 08:30
Фото: «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» (6+), режиссер — Эльдар Рязанов, «Мосфильм», 1976 год. Скриншот одного из самых известнейших новогодних фильмов
Подарки — вручены и получены, салаты — съедены, а до начала долгих трудовых будней остается совсем чуть-чуть: самое время вспомнить все свои лучшие профессиональные качества и даже — чуточку их улучшить. В этом может помочь наш тест по новогодним шедеврам советского кинематографа.

К тому же, полезное можно совместить и с приятным: самые разные вопросы в тесте помогут как вспомнить увиденное накануне, так и узнать что-то новое (некоторые фильмы особенно богаты на примечательные детали, за которыми таятся целые сюжеты). Не смеем задерживать — «внимание, камера, мотор»!

Все внимание на экран!
Тест
Фото: gorod55.ru

К слову, это не единственный увлекательный тест, подготовленный нашей редакцией: можно вспомнить и другой популярный новогодний фильм, новогодние хиты, и выяснить особенности нынешнего сленга.

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#Илья Скобин#Тесты#Культура#Омская область#Россия#Советский кинематограф#Новогодние фильмы
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