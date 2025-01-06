Кто был самым внимательным зрителем? Большой тест по советским новогодним фильмам

Posted 6 января, 08:30
Published 6 января, 08:30
Modified 6 января, 08:30
Updated 6 января, 08:30
К тому же, полезное можно совместить и с приятным: самые разные вопросы в тесте помогут как вспомнить увиденное накануне, так и узнать что-то новое (некоторые фильмы особенно богаты на примечательные детали, за которыми таятся целые сюжеты). Не смеем задерживать — «внимание, камера, мотор»!
К слову, это не единственный увлекательный тест, подготовленный нашей редакцией: можно вспомнить и другой популярный новогодний фильм, новогодние хиты, и выяснить особенности нынешнего сленга.