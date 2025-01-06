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Posted 6 января, 06:20

Published 6 января, 06:20

Modified 6 января, 06:49

Updated 6 января, 06:49

Омичи пожаловались на потоп в областной библиотеке имени Пушкина

Картины под дождем: в омской библиотеке имени Пушкина затопило выставочный зал

6 января 2025, 06:20
Фото: gorod55.ru.

Омичи пожаловались на потоп в областной библиотеке имени Пушкина

Из-за протечек дождь попадает в выставочный зал.

Омичи пожаловались на проблемы с крышей в областной научной библиотеке имени А. С. Пушкина. По их словам, из-за протечек дождя страдает даже выставочный зал с картинами, а в некоторых местах пришлось отключить свет.

«В областной библиотеке капель — крыша течёт, даже в выставочном зале с картинами свет отключили из-за этого. Культурная столица, называется!», — пожаловались омичи в паблике ВКонтакте «Аварийный Омск».

В комментариях пользователи высказываются по-разному: кто-то считает, что ремонт и уход за зданием должны быть на высшем уровне. Другие утверждают, что крыша давно нуждается в ремонте, а работа завхоза и администрации не всегда отвечает требованиям.

«Бери лопату и чеши на крышу снег чистить, или что хотели?».
«За имуществом следить надо, кто виноват, кроме вас самих».
«Скорее всего, топит не первый год. Завхоз библиотеки следит за состоянием здания исходя из полученных бюджетных средств».
Проблемы с крышей в областной научной библиотеке имени А. С. Пушкина
Проблемы с крышей в областной научной библиотеке имени А. С. Пушкина
Проблемы с крышей в областной научной библиотеке имени А. С. Пушкина
Проблемы с крышей в областной научной библиотеке имени А. С. Пушкина. Фото: Сообщество ВКонтакте «Аварийный Омск»

Город55 обратился за комментарием по сложившейся ситуации в минкульт Омской области. Министерство культуры региона ответило, что специалисты библиотеки делают все возможное для решения проблемы.

«Как только все необходимые документы будут готовы, специалисты приступят к капитальному ремонту кровли», — сообщили в минкульте.

В ведомстве пояснили, что крыша библиотеки сложная и многоуровневая, а для ее капитального ремонта в настоящее время готовится проектно-сметная документация. Как только все необходимые документы будут подготовлены, начнется работа по ремонту кровли.

Напомним, ранее Город55 писал, что в декабре жители омской многоэтажки столкнулись с потопом.

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#Диана Рязанцева#Омск#Капитальный ремонт#Библиотека#Потоп#Новости#Министерство культуры
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