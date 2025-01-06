Из СК в адвокатуру: омский полковник Кучин сменил профессию в столице

Posted 6 января, 05:24
Published 6 января, 05:24
Modified 6 января, 05:29
Updated 6 января, 05:29
Олег Кучин, бывший полковник юстиции и руководитель отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Омской области, решил сменить профессию и стать адвокатом в Москве. В сентябре 2024 года он успешно сдал квалификационный экзамен, а в декабре вступил в состав адвокатской палаты столицы. Об этом сообщает «СуперОмск».
Кучин проработал в правоохранительных органах с 1998 года, возглавив расследование нескольких громких дел, включая дела против крупных налоговых мошенников и обманутых дольщиков. Он признался, что будет скучать по Омску, но планирует часто приезжать в родной город. Его место в Следственном комитете занял Александр Сертаков.
Напомним, ранее Город55 писал, что омский экс-прокурор получил должность заместителя руководителя ведомства в Пермском крае.