Из СК в адвокатуру: омский полковник Кучин сменил профессию в столице

Кучин проработал в правоохранительных органах с 1998 года, возглавив расследование нескольких громких дел, включая дела против крупных налоговых мошенников и обманутых дольщиков. Он признался, что будет скучать по Омску, но планирует часто приезжать в родной город. Его место в Следственном комитете занял Александр Сертаков.