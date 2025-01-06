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Posted 6 января, 05:24

Published 6 января, 05:24

Modified 6 января, 05:29

Updated 6 января, 05:29

Бывший омский полковник юстиции стал адвокатом в Москве

Из СК в адвокатуру: омский полковник Кучин сменил профессию в столице

6 января 2025, 05:24
Фото: 1MI.

Бывший омский полковник юстиции стал адвокатом в Москве

Олег Кучин в декабре был принят в состав адвокатской палаты Москвы.

Олег Кучин, бывший полковник юстиции и руководитель отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Омской области, решил сменить профессию и стать адвокатом в Москве. В сентябре 2024 года он успешно сдал квалификационный экзамен, а в декабре вступил в состав адвокатской палаты столицы. Об этом сообщает «СуперОмск».

Кучин проработал в правоохранительных органах с 1998 года, возглавив расследование нескольких громких дел, включая дела против крупных налоговых мошенников и обманутых дольщиков. Он признался, что будет скучать по Омску, но планирует часто приезжать в родной город. Его место в Следственном комитете занял Александр Сертаков.

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#Диана Рязанцева#Омск#Омская область#Москва#Адвокат#Правоохранительные органы#СУ СК России
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