И депутаты, и главы: кого будут выбирать в Омской области в 2025 году

Второе воскресенье сентября придется на этот раз на 14-е число. Это и будет единый день голосования в масштабах всей страны. Однако Избирательная комиссия Омской области пока ничего на этот день не запланировала. На уточняющий вопрос Города55 в пресс-службе комиссии ответили, что все будет — надо просто подождать.