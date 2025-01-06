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Posted 6 января, 06:00

Published 6 января, 06:00

Modified 6 января, 06:00

Updated 6 января, 06:00

И депутаты, и главы: кого будут выбирать в Омской области в 2025 году

И депутаты, и главы: кого будут выбирать в Омской области в 2025 году

6 января 2025, 06:00
Фото: gorod55.ru.
Электоральные перспективы остаются пока неясными, но высока вероятность местных выборов во многих районах.

В начавшемся году по всей России будут выбирать представителей власти — и законодательной, и исполнительной. Это актуально в том числе и для Омской области, где должен пройти ряд выборов местного масштаба. Выбирать будут депутатов и глав отдельных муниципальных округов.

Второе воскресенье сентября придется на этот раз на 14-е число. Это и будет единый день голосования в масштабах всей страны. Однако Избирательная комиссия Омской области пока ничего на этот день не запланировала. На уточняющий вопрос Города55 в пресс-службе комиссии ответили, что все будет — надо просто подождать.

«В связи с муниципальной реформой в следующем году планируется проведение выборов депутатов представительных органов (Советов) муниципальных округов Омской области первого созыва, — объяснили нашему корреспонденту. — Количество кампаний и даты их проведения уточняются».

Речь идет о переформатировании всей системы самоуправления. Город55 уже писал об этом: региональное Законодательное собрание раз за разом принимает решения о расформировании различных районов Омской области и образовании на их месте муниципальных округов. В каждом округе надо будет заново формировать совет депутатов — соответствующие выборы и должны будут пройти в 2025 году.

На последнем пленарном заседании ЗС в 2024 году речь шла о преобразовании Калачинского и Тарского районов, месяцем ранее — о судьбе районов Одесского, Тюкалинского, Кормиловского, Павлоградского, Шербакульского, Большереченского, Саргатского, Таврического. Возможно, в текущем году выбирать депутатов придется жителям всех 32 районов Омской области, но точные данные появятся ближе к сентябрю. Тут важно понимать, что выборы должны быть объявлены не позже, чем за 80 дней до дня голосования.

Кстати, муниципальным округам появятся не только советы поселений, но и главы. Однако здесь участие электората не потребуется: главу округа изберет тот самый совет. Видимо, на первом же своем заседании (в нынешних районах это проходит именно так уже не первый год).

Два главных парламента

Законодательное собрание Омской области
Законодательное собрание Омской области. Фото: gorod55.ru

Основные выборы в Омский городской Совет и в Законодательное собрание Омской области пройдут не в текущем году, а в 2027 и 2026 годах соответственно. Однако мы не застрахованы от выборов дополнительных: нередко освобождается какой-то конкретный мандат, так что приходится проводить голосование на отдельно взятом одномандатном округе.

Например, в городском Совете шестого созыва досрочно прекратили свои полномочия девять депутатов (почти каждый четвертый). Трое переехали, двое были избраны в парламент более высокого уровня (региональное Заксобрание), один перешел работать в областное правительство, еще один добровольно сдал мандат и вскоре тоже получил работу в исполнительной власти. С одного полномочия сняли «по особым условиям», а один депутат умер.

В 2024 году пришлось избирать 3 депутатов Горсовета: один из победителей выборов 2022 года скончался, двое сложили полномочия по собственному желанию. Если в текущем году освободятся какие-то мандаты, выборы будут назначать в пределах 180-дневного срока (это может быть и Единый день голосования, и какой-то другой день — все зависит от хронологических расчетов).

При отставках в Заксобрании возможны варианты. Региональный парламент только частично формируется из одномандатников, и если полномочия складывает депутат, избранный по партийному списку, его место автоматически занимает человек со следующей строки в этом перечне без какого-либо дополнительного участия избирателей. В 2024 году именно так «Коммунисты России» заменили ушедшую из парламента Дарью Бикмаеву.

В любом случае на данный момент и городской Совет Омска, и Законодательное собрание Омской области укомплектованы полностью. Посмотрим, будут ли в текущем году новости на эту тему.

Федеральная повестка

Выборов федерального уровня в Омской области в 2025 году не будет. Президента омичи выбирали в 2024-м, депутатов Государственной думы — в 2021-м. Это значит, что парламентские выборы состоятся в сентябре 2026 года, и, вероятно, избирательные комиссии уже в 2025-м начнут подготовку: это слишком масштабное событие. Но рядовые избиратели ничего особенного не заметят.

От президента до депутата: кого будут выбирать в Омске в 2024 году
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#Николай Эйхвальд#Политика#Новости#Горсовет#Заксобрание
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