И депутаты, и главы: кого будут выбирать в Омской области в 2025 году

Posted 6 января, 06:00
Published 6 января, 06:00
Modified 6 января, 06:00
Updated 6 января, 06:00
В начавшемся году по всей России будут выбирать представителей власти — и законодательной, и исполнительной. Это актуально в том числе и для Омской области, где должен пройти ряд выборов местного масштаба. Выбирать будут депутатов и глав отдельных муниципальных округов.
Второе воскресенье сентября придется на этот раз на 14-е число. Это и будет единый день голосования в масштабах всей страны. Однако Избирательная комиссия Омской области пока ничего на этот день не запланировала. На уточняющий вопрос Города55 в пресс-службе комиссии ответили, что все будет — надо просто подождать.
«В связи с муниципальной реформой в следующем году планируется проведение выборов депутатов представительных органов (Советов) муниципальных округов Омской области первого созыва, — объяснили нашему корреспонденту. — Количество кампаний и даты их проведения уточняются».
Речь идет о переформатировании всей системы самоуправления. Город55 уже писал об этом: региональное Законодательное собрание раз за разом принимает решения о расформировании различных районов Омской области и образовании на их месте муниципальных округов. В каждом округе надо будет заново формировать совет депутатов — соответствующие выборы и должны будут пройти в 2025 году.
На последнем пленарном заседании ЗС в 2024 году речь шла о преобразовании Калачинского и Тарского районов, месяцем ранее — о судьбе районов Одесского, Тюкалинского, Кормиловского, Павлоградского, Шербакульского, Большереченского, Саргатского, Таврического. Возможно, в текущем году выбирать депутатов придется жителям всех 32 районов Омской области, но точные данные появятся ближе к сентябрю. Тут важно понимать, что выборы должны быть объявлены не позже, чем за 80 дней до дня голосования.
Кстати, муниципальным округам появятся не только советы поселений, но и главы. Однако здесь участие электората не потребуется: главу округа изберет тот самый совет. Видимо, на первом же своем заседании (в нынешних районах это проходит именно так уже не первый год).
Два главных парламента
Основные выборы в Омский городской Совет и в Законодательное собрание Омской области пройдут не в текущем году, а в 2027 и 2026 годах соответственно. Однако мы не застрахованы от выборов дополнительных: нередко освобождается какой-то конкретный мандат, так что приходится проводить голосование на отдельно взятом одномандатном округе.
Например, в городском Совете шестого созыва досрочно прекратили свои полномочия девять депутатов (почти каждый четвертый). Трое переехали, двое были избраны в парламент более высокого уровня (региональное Заксобрание), один перешел работать в областное правительство, еще один добровольно сдал мандат и вскоре тоже получил работу в исполнительной власти. С одного полномочия сняли «по особым условиям», а один депутат умер.
В 2024 году пришлось избирать 3 депутатов Горсовета: один из победителей выборов 2022 года скончался, двое сложили полномочия по собственному желанию. Если в текущем году освободятся какие-то мандаты, выборы будут назначать в пределах 180-дневного срока (это может быть и Единый день голосования, и какой-то другой день — все зависит от хронологических расчетов).
При отставках в Заксобрании возможны варианты. Региональный парламент только частично формируется из одномандатников, и если полномочия складывает депутат, избранный по партийному списку, его место автоматически занимает человек со следующей строки в этом перечне без какого-либо дополнительного участия избирателей. В 2024 году именно так «Коммунисты России» заменили ушедшую из парламента Дарью Бикмаеву.
В любом случае на данный момент и городской Совет Омска, и Законодательное собрание Омской области укомплектованы полностью. Посмотрим, будут ли в текущем году новости на эту тему.
Федеральная повестка
Выборов федерального уровня в Омской области в 2025 году не будет. Президента омичи выбирали в 2024-м, депутатов Государственной думы — в 2021-м. Это значит, что парламентские выборы состоятся в сентябре 2026 года, и, вероятно, избирательные комиссии уже в 2025-м начнут подготовку: это слишком масштабное событие. Но рядовые избиратели ничего особенного не заметят.