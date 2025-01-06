«Где ты, миллионер?»: омич выиграл крупную сумму, но пока не забрал приз

Posted 6 января, 03:56
Published 6 января, 03:56
Modified 6 января, 03:58
Updated 6 января, 03:58
В новогоднем тираже лотереи «Русское лото» жители Омской области выиграли впечатляющую сумму — 36 781 337 рублей. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Столото». Среди счастливчиков оказался и обладатель миллиона рублей. Однако победитель пока не обратился за своим выигрышем.
Всего жители региона приобрели 166 768 выигрышных билетов, которые принесли своим владельцам различные суммы. Несмотря на то, что омич, выигравший миллион, пока не заявил о себе, у него, как и у других победителей, есть достаточно времени, чтобы получить свои деньги. Согласно правилам, выигрыш можно забрать в точках продаж в течение тысячи дней с момента тиража, а также обратиться в лотерейный центр в течение еще шести месяцев после этого срока. Если за это время победитель не воспользуется своим правом, средства будут перечислены в федеральный бюджет.
Главный же приз «Новогоднего миллиарда» — миллиард рублей — отправился к жителю Сахалинской области.
Напомним, в декабре омич сорвал джекпот в лотерее, выиграв 52 060 770 рублей