Есть загвоздка: на месте картодрома в Омске построят гостиницу и культурный центр

Posted 6 января, 05:03
Published 6 января, 05:03
Modified 6 января, 05:05
Updated 6 января, 05:05
В Омске на месте бывшего картодрома ДОСААФ начнут строительство гостиницы и культурно-развлекательного комплекса. Работы планируют начать в марте 2025 года на участке между Птичьей гаванью и Ленинградским мостом, по улице 3-я Островская. Однако территория, выбранная под застройку, оказалась объектом археологического наследия федерального значения — Омской стоянкой, где в эпоху среднего каменного века жили люди.
Картодром был построен ДОСААФ еще в советские годы, но организация не смогла оформить право собственности из-за отсутствия необходимых документов. Земельные споры с арендаторами участка — компаниями «ГеоТоп» и «ГеоПартнер», связанными с предпринимателями Авдошиными, — длились с 2012 года. В итоге ДОСААФ проиграл суды, и земля перешла застройщикам.
Согласно проекту, компания «ГеоТоп» построит десятиэтажный апарт-отель высотой 28 метров. Номера будут расположены со второго по десятый этаж. «ГеоПартнер», в свою очередь, займется возведением культурно-развлекательного комплекса ближе к Ленинградскому мосту. Комплекс будет одноэтажным зданием с антресольным вторым этажом. В нем разместят выставочный зал, лекционные помещения, ресторан на 100 мест и производственные зоны. Общая площадь здания составит 5,6 тыс. квадратных метров.
Однако строительные работы могут повредить археологический памятник — Омскую стоянку. Для защиты культурного слоя застройщики заказали проект и историко-культурную экспертизу в Омском научном центре СО РАН. Согласно экспертизе, перед началом строительства планируется провести спасательные археологические работы. Это включает раскопки траншей и шурфов на месте свайного поля и инженерных сетей. Если будут найдены культурные слои, их исследуют, но под парковками и зелеными зонами раскопки проводить не будут.
Эксперт Александр Дудко дал проекту положительное заключение, и соответствующие акты уже опубликованы на сайте регионального министерства культуры. Строительство гостиницы и комплекса планируют завершить к июню 2026 года.
Напомним, в 2020 году суд отклонил запрос компаний, близких к Авдошиным, застраивать территорию картодрома. Тогда компании подавали заявку на строительство гостиницы и многофункционального комплекса.