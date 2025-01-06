Есть загвоздка: на месте картодрома в Омске построят гостиницу и культурный центр

Однако строительные работы могут повредить археологический памятник — Омскую стоянку. Для защиты культурного слоя застройщики заказали проект и историко-культурную экспертизу в Омском научном центре СО РАН. Согласно экспертизе, перед началом строительства планируется провести спасательные археологические работы. Это включает раскопки траншей и шурфов на месте свайного поля и инженерных сетей. Если будут найдены культурные слои, их исследуют, но под парковками и зелеными зонами раскопки проводить не будут.