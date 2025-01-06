gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 6 января, 05:03

Published 6 января, 05:03

Modified 6 января, 05:05

Updated 6 января, 05:05

На месте Омской стоянки возведут гостиницу и многофункциональный комплекс

Есть загвоздка: на месте картодрома в Омске построят гостиницу и культурный центр

6 января 2025, 05:03
Фото: 1MI.

На месте Омской стоянки возведут гостиницу и многофункциональный комплекс

Территория под застройку находится на месте памятника археологии федерального значения.

В Омске на месте бывшего картодрома ДОСААФ начнут строительство гостиницы и культурно-развлекательного комплекса. Работы планируют начать в марте 2025 года на участке между Птичьей гаванью и Ленинградским мостом, по улице 3-я Островская. Однако территория, выбранная под застройку, оказалась объектом археологического наследия федерального значения — Омской стоянкой, где в эпоху среднего каменного века жили люди.

Картодром был построен ДОСААФ еще в советские годы, но организация не смогла оформить право собственности из-за отсутствия необходимых документов. Земельные споры с арендаторами участка — компаниями «ГеоТоп» и «ГеоПартнер», связанными с предпринимателями Авдошиными, — длились с 2012 года. В итоге ДОСААФ проиграл суды, и земля перешла застройщикам.

Многофункциональный культурно-развлекательный комплекс по ул. 3-я Островская в Кировском административном округе
Многофункциональный культурно-развлекательный комплекс по ул. 3-я Островская в Кировском административном округе. Фото: Кадастровая карта Омской области

Согласно проекту, компания «ГеоТоп» построит десятиэтажный апарт-отель высотой 28 метров. Номера будут расположены со второго по десятый этаж. «ГеоПартнер», в свою очередь, займется возведением культурно-развлекательного комплекса ближе к Ленинградскому мосту. Комплекс будет одноэтажным зданием с антресольным вторым этажом. В нем разместят выставочный зал, лекционные помещения, ресторан на 100 мест и производственные зоны. Общая площадь здания составит 5,6 тыс. квадратных метров.

Однако строительные работы могут повредить археологический памятник — Омскую стоянку. Для защиты культурного слоя застройщики заказали проект и историко-культурную экспертизу в Омском научном центре СО РАН. Согласно экспертизе, перед началом строительства планируется провести спасательные археологические работы. Это включает раскопки траншей и шурфов на месте свайного поля и инженерных сетей. Если будут найдены культурные слои, их исследуют, но под парковками и зелеными зонами раскопки проводить не будут.

Эксперт Александр Дудко дал проекту положительное заключение, и соответствующие акты уже опубликованы на сайте регионального министерства культуры. Строительство гостиницы и комплекса планируют завершить к июню 2026 года.

Напомним, в 2020 году суд отклонил запрос компаний, близких к Авдошиным, застраивать территорию картодрома. Тогда компании подавали заявку на строительство гостиницы и многофункционального комплекса.

Арендаторы земель под снесенным картодромом в Омске поменяли стратегию
Узнать подробнее
#Диана Рязанцева#Омск#Строительство#ДОСААФ#Гостиница#Археология
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика