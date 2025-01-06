Елки больше не нужны: Большереченский зоопарк отказался от праздничных деревьев

Posted 6 января, 03:15
Published 6 января, 03:15
Modified 6 января, 03:38
Updated 6 января, 03:38
Пресс-служба Большереченского зоопарка сообщила, что в этом году парк не будет принимать использованные новогодние елки. Жителей Омска и области просят не привозить хвойные деревья на территорию зоопарка.
«В этом году зоопарком не будет производиться прием елок! Нашим животным достаточно тех деревьев, которые у нас имеются, — говорится в официальном сообщении.
Несмотря на то, что Новый год только что закончился, многие омичи уже с 3 января начали избавляться от символа зимних праздников. Однако важно помнить, что такая поспешность не всегда идет на пользу окружающей среде.
Как правило, большинство выброшенных елок оказывается на свалках или у мусорных контейнеров. Хвойные деревья разлагаются медленно и занимают много места на полигонах. Чтобы этого избежать, в Омске ежегодно организуют сбор новогодних деревьев для переработки в щепу. Обычно такие пункты начинают работать после завершения новогодних праздников.