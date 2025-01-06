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Posted 6 января, 03:15

Published 6 января, 03:15

Modified 6 января, 03:38

Updated 6 января, 03:38

Омский зоопарк попросил не привозить главный символ новогодних праздников

Елки больше не нужны: Большереченский зоопарк отказался от праздничных деревьев

6 января 2025, 03:15
Фото: 1MI.

Омский зоопарк попросил не привозить главный символ новогодних праздников

Большереченский зоопарк сообщает, что у них достаточно новогодних деревьев.

Пресс-служба Большереченского зоопарка сообщила, что в этом году парк не будет принимать использованные новогодние елки. Жителей Омска и области просят не привозить хвойные деревья на территорию зоопарка.

«В этом году зоопарком не будет производиться прием елок! Нашим животным достаточно тех деревьев, которые у нас имеются, — говорится в официальном сообщении.

Несмотря на то, что Новый год только что закончился, многие омичи уже с 3 января начали избавляться от символа зимних праздников. Однако важно помнить, что такая поспешность не всегда идет на пользу окружающей среде.

Как правило, большинство выброшенных елок оказывается на свалках или у мусорных контейнеров. Хвойные деревья разлагаются медленно и занимают много места на полигонах. Чтобы этого избежать, в Омске ежегодно организуют сбор новогодних деревьев для переработки в щепу. Обычно такие пункты начинают работать после завершения новогодних праздников.

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#Диана Рязанцева#Экология#Омск#Праздники#Большереченский зоопарк#Переработка#Новогодние елки
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