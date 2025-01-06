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Posted 6 января, 07:30

Published 6 января, 07:30

Modified 6 января, 07:56

Updated 6 января, 07:56

Омичам стало известно, как изменятся выплаты на детей в 2025 году

Беременным омичкам будут платить от 800 тысяч рублей в 2025 году

6 января 2025, 07:30
Фото: 1MI.

Омичам стало известно, как изменятся выплаты на детей в 2025 году

Новый год принесет значительные изменения в размере пособий и мерах поддержки для семей с детьми. Какие суммы ждут граждан и что изменится в социальной поддержке, читайте в материале Города55.

С 2025 года в России вырастут выплаты для беременных женщин и семей с детьми. Увеличится пособие по беременности и родам, единовременная выплата при рождении ребенка, а также размер материнского капитала. Дополнительно предусмотрены новые меры поддержки для многодетных семей. Об этом заявили в Госдуме.

Пособие по беременности и родам

С 2025 года увеличатся выплаты по беременности и родам для работающих женщин. Максимальная сумма пособия при одноплодной беременности составит 794 355 рублей (при 140 днях отпуска). Для осложненных родов (156 дней отпуска) выплата возрастет до 885 139 рублей. При многоплодной беременности (194 дня отпуска) сумма пособия достигнет 1 100 750 рублей.

Единое пособие на детей и для беременных женщин

Размер пособий на детей и для беременных женщин в 2025 году будет зависеть от прожиточного минимума в каждом регионе. Для беременных женщин пособие составит от 9,6 до 19,3 тысяч рублей в месяц, а для детей — от 8,8 до 17,7 тысяч рублей.

Единовременное пособие при рождении ребенка

С 1 февраля 2025 года единовременное пособие при рождении ребенка вырастет до 26 400 рублей. Если родились двое и более детей, выплата положена за каждого ребенка. До 31 января 2025 года пособие составит 24 604 рубля.

Пособие по уходу за ребенком до полутора лет

Выплаты будут рассчитываться как 40% от среднего заработка за последние два года. С 1 января 2025 года минимальное пособие составит 9 227,24 рублей (зависит от МРОТ), а максимальное — 68 995,48 рублей.

Материнский капитал

С 1 февраля 2025 года семейный капитал будет проиндексирован на 7,3%. Размер выплат составит 676 000 рублей на первого ребенка и 217 000 рублей на второго ребенка. Если выплата на первого ребенка не была получена, сумма на второго ребенка составит 894 000 рублей.

Поддержка многодетных семей

Многодетные родители, воспитывающие троих и более детей, смогут воспользоваться рядом льгот и субсидий:

  • Право на отпуск в любое время;
  • Налоговые вычеты;
  • Снижение налога на имущество и землю;
  • 450 тысяч рублей на погашение ипотеки;
  • Бесплатный земельный участок размером 10 соток.

Напомним, в Омской области предлагается выплачивать студентам единовременное пособие в размере 100 тысяч рублей при рождении ребенка.

От сессии к ребенку: омским студентам планируют выплачивать по 100 тысяч рублей
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#Диана Рязанцева#Омск#Деньги#Материнский капитал#Выплаты#Многодетные семьи#Госдума#Пособия#Социальная поддержка
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