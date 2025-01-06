Беременным омичкам будут платить от 800 тысяч рублей в 2025 году

Размер пособий на детей и для беременных женщин в 2025 году будет зависеть от прожиточного минимума в каждом регионе. Для беременных женщин пособие составит от 9,6 до 19,3 тысяч рублей в месяц, а для детей — от 8,8 до 17,7 тысяч рублей.