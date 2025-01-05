«Я со стволом хожу». Омичи столкнулись с угрозами оружием в салоне 904 маршрутки

Далее монолог мужчины продолжился: он публично заявил, что «пристрелит его как собаку», а также упомянул, что вооружен. Также, по его словам, этот факт известен и органам охраны правопорядка, а его сын является одним из сотрудников неназванного силового ведомства. Чем именно завершилась словесная перепалка — неизвестно, поскольку автор видео прекратил видеозапись.