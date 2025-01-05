«Я со стволом хожу». Омичи столкнулись с угрозами оружием в салоне 904 маршрутки

Posted 5 января, 11:54
Published 5 января, 11:54
Modified 5 января, 11:56
Updated 5 января, 11:56
Видеозапись с «заявлениями» мужчины сегодня была опубликована в социальных сетях: как отметил автор публикации, пожелавший сохранить анонимность, инцидент произошел сегодня утром в салоне маршрутного такси № 904, курсирующем между Омском и Лузино.
Вероятно, причиной гневных реплик стало недоразумение, произошедшее между водителем и мужчиной: на видеозаписи слышно, как возмутитель спокойствия оскорбляет перевозчика, заявляя водителю транспорта об отношении к его «шефу». Однако, заметив запись, мужчина «разошелся» еще сильнее, настаивая на том, чтобы «шеф» услышал «его голос».
Далее монолог мужчины продолжился: он публично заявил, что «пристрелит его как собаку», а также упомянул, что вооружен. Также, по его словам, этот факт известен и органам охраны правопорядка, а его сын является одним из сотрудников неназванного силового ведомства. Чем именно завершилась словесная перепалка — неизвестно, поскольку автор видео прекратил видеозапись.
Напомним, ранее Город55 сообщал о похожем инциденте, произошедшем на борту самолета «Уральских авиалиний», осуществлявшего перелет между Москвой и Читой: мужчина устроил дебош в салоне воздушного судна, что стало причиной экстренной посадки в омском аэропорту, где дебошира передали сотрудникам полиции.