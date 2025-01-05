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Posted 5 января, 11:54

Published 5 января, 11:54

Modified 5 января, 11:56

Updated 5 января, 11:56

В социальных сетях омичи рассказали об угрозах от одного из пассажиров 904 маршрутки: мужчина утверждал, что «всегда ходит со стволом».

«Я со стволом хожу». Омичи столкнулись с угрозами оружием в салоне 904 маршрутки

5 января 2025, 11:54
Фото: gorod55.ru. В социальных сетях омичи рассказали об угрозах от одного из пассажиров 904 маршрутки: мужчина утверждал, что «всегда ходит со стволом».

Мужчина угрожал оружием омичам в салоне 904-й маршрутки

Публикация с сообщением о неблагопристойном поведении появилась на странице одного из популярных городских сообществ: смутьян высказывал угрозы (в том числе оружием) и заявлял о своих «связях».

Видеозапись с «заявлениями» мужчины сегодня была опубликована в социальных сетях: как отметил автор публикации, пожелавший сохранить анонимность, инцидент произошел сегодня утром в салоне маршрутного такси № 904, курсирующем между Омском и Лузино.

Вероятно, причиной гневных реплик стало недоразумение, произошедшее между водителем и мужчиной: на видеозаписи слышно, как возмутитель спокойствия оскорбляет перевозчика, заявляя водителю транспорта об отношении к его «шефу». Однако, заметив запись, мужчина «разошелся» еще сильнее, настаивая на том, чтобы «шеф» услышал «его голос».

Далее монолог мужчины продолжился: он публично заявил, что «пристрелит его как собаку», а также упомянул, что вооружен. Также, по его словам, этот факт известен и органам охраны правопорядка, а его сын является одним из сотрудников неназванного силового ведомства. Чем именно завершилась словесная перепалка — неизвестно, поскольку автор видео прекратил видеозапись.

Напомним, ранее Город55 сообщал о похожем инциденте, произошедшем на борту самолета «Уральских авиалиний», осуществлявшего перелет между Москвой и Читой: мужчина устроил дебош в салоне воздушного судна, что стало причиной экстренной посадки в омском аэропорту, где дебошира передали сотрудникам полиции.

Самолет, следовавший в Читу, срочно посадили в Омске из-за неадекватного пассажира
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#Илья Скобин#Происшествия#Оружие#Омск#Социальные сети#Новости#Инцидент#Угрозы#Дебош
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