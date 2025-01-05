Омский «Авангард» начал год с яркой победы над «Нефтехимиком» со счетом 5:1

А вот перерыв не совсем пошел на пользу «ястребам»: после него игроки «расшалились» и стали уж очень сильно привлекать внимание арбитров, что закончилось ожидаемо — удалением с поля Дамира Шарипзянова из-за отложенного штрафа, а позже и Михаила Гуляева. Противник заполучил большинство и не преминул им воспользоваться, проведя первую и единственную результативную атаку. Сразу после этого омичи контратаковали: передача от Семена Чистякова Наилю Якупову завершилась поражением ворот соперника.