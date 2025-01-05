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Posted 5 января, 04:00

Published 5 января, 04:00

Modified 5 января, 04:02

Updated 5 января, 04:02

«Ястребам» удалось нанести хозяевам нижнекамской арены поражение со счетом 5:1.

Омский «Авангард» начал год с яркой победы над «Нефтехимиком» со счетом 5:1

5 января 2025, 04:00
Фото: ХК «Авангард». «Ястребам» удалось нанести хозяевам нижнекамской арены поражение со счетом 5:1.

Омский «Авангард» завоевал победу в первой игре года, забив 5 шайб

Выездной матч против нижнекамского «Нефтехимика» оказался удачным для «ястребов»: уже в первом периоде омичи смогли захватить инициативу и обеспечиться для себя серьезное преимущество в счете.

Первый в 2025 году хоккейный матч омского хоккейного клуба оказался очень результативным: «ястребы» демонстрировали агрессивную игру на протяжении всей встречи и даже устояли в обороне — поражение ворот «Авангарда» оказалось однократным.

Первый период матча во многом задал «тон» всей игре: уже на 8 и 9 минуте в воротах хозяев льда побывало две шайбы за авторством Игоря Мартынова и Майкла Маклауда, а к концу двадцатиминутки преимущество стало уже трехкратным — за счет удачной атаки Джованни Фьоре (хоккеист, к слову, стал 21-м канадцем, отличившимся в игре за «Авангард»).

А вот перерыв не совсем пошел на пользу «ястребам»: после него игроки «расшалились» и стали уж очень сильно привлекать внимание арбитров, что закончилось ожидаемо — удалением с поля Дамира Шарипзянова из-за отложенного штрафа, а позже и Михаила Гуляева. Противник заполучил большинство и не преминул им воспользоваться, проведя первую и единственную результативную атаку. Сразу после этого омичи контратаковали: передача от Семена Чистякова Наилю Якупову завершилась поражением ворот соперника.

К слову, последний хоккеист отличился в этом матче дважды: свое преимущество «Авангард» закрепил на 7-й минуте третьего периода уже дублем от Наиля Якупова, после чего команды еще обменивались атаками, но исход был предопределен. Следующий матч «Авангард» также проведет на выезде: 6 января хоккеистам из Омска предстоит встреча с казанским «Ак Барсом».

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#Илья Скобин#Спорт#Хоккей#Авангард#Омск#Победа#Матч#Новости#Нефтехимик
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