Омичей ожидает сверхкороткая рабочая неделя в 2025 году — решение уже принято

Однако грядущая рабочая неделя припасла еще один, «прощальный» новогодний сюрприз: согласно утвержденному календарю, первым рабочим днем станет четверг, 9 января, а вторым — пятница, 10 января. Примечательно, что в наиболее выигрышном положении окажутся омичи, избравшие рабочим местом предприятия и организации с пятидневным режимом работы — им придется отработать только эти два дня перед очередными выходными.