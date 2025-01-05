Омичей ожидает сверхкороткая рабочая неделя в 2025 году — решение уже принято

Posted 5 января, 13:22
Published 5 января, 13:22
Modified 5 января, 13:24
Updated 5 января, 13:24
По сравнению с 9-дневными новогодними каникулами 2023-2024, нынешний праздник оказался куда более продолжительным — омичи отдыхают целых 11 дней: с 29 декабря по 8 января.
Однако грядущая рабочая неделя припасла еще один, «прощальный» новогодний сюрприз: согласно утвержденному календарю, первым рабочим днем станет четверг, 9 января, а вторым — пятница, 10 января. Примечательно, что в наиболее выигрышном положении окажутся омичи, избравшие рабочим местом предприятия и организации с пятидневным режимом работы — им придется отработать только эти два дня перед очередными выходными.
Напомним, ранее Город55 публиковал производственный календарь на наступивший 2025 год: всего горожан ожидает 118 выходных дней — как и в прошлом году.