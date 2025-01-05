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Posted 5 января, 13:22

Published 5 января, 13:22

Modified 5 января, 13:24

Updated 5 января, 13:24

Первая рабочая неделя для омичей может оказаться очень короткой — всего в пару дней. Но — только для предприятий, придерживающихся пятидневного режима работы.

Омичей ожидает сверхкороткая рабочая неделя в 2025 году — решение уже принято

5 января 2025, 13:22
Фото: gorod55.ru. Первая рабочая неделя для омичей может оказаться очень короткой — всего в пару дней. Но — только для предприятий, придерживающихся пятидневного режима работы.

Сразу после новогодних праздников омичей поджидает двухдневная рабочая неделя

Традиционные новогодние каникулы в этом году продлятся вплоть до 8 января включительно, а значит, рабочая неделя для сотрудников самых разных предприятий и организаций, трудящихся на пятидневке, продлится всего пару дней.

По сравнению с 9-дневными новогодними каникулами 2023-2024, нынешний праздник оказался куда более продолжительным — омичи отдыхают целых 11 дней: с 29 декабря по 8 января.

Однако грядущая рабочая неделя припасла еще один, «прощальный» новогодний сюрприз: согласно утвержденному календарю, первым рабочим днем станет четверг, 9 января, а вторым — пятница, 10 января. Примечательно, что в наиболее выигрышном положении окажутся омичи, избравшие рабочим местом предприятия и организации с пятидневным режимом работы — им придется отработать только эти два дня перед очередными выходными.

Напомним, ранее Город55 публиковал производственный календарь на наступивший 2025 год: всего горожан ожидает 118 выходных дней — как и в прошлом году.

Работа в январе: как праздничные дни скажутся на зарплатах омичей
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#Илья Скобин#Общество#Омск#Выходные дни#Новости#Рабочая неделя#Новогодние каникулы#2025 год
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