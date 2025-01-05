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Posted 5 января, 04:56

Published 5 января, 04:56

Modified 5 января, 05:21

Updated 5 января, 05:21

Минувшей ночью на мосту у омского Телецентра полностью перекрывали движение транспорта — для подготовки к пуску реверсивного движения

Ночью в Омске полностью перекрыли мост у Телецентра: рассказываем, зачем

5 января 2025, 04:56
Фото: «Мэр Омска Сергей Шелест» (Telegram/shelest_sn). Минувшей ночью на мосту у омского Телецентра полностью перекрывали движение транспорта — для подготовки к пуску реверсивного движения

В Омске началась подготовка к пуску реверсивного движения на мосту у Телецентра

Минувшей ночью мост им. 60-летия ВЛКСМ был полностью закрыт для движения транспорта: специалисты занимались установкой оборудования для пуска полосы переменного направления.

Причиной перекрытия моста у Телецентра стала масштабная подготовка к пуску реверсивного движения на переправе: в течение ночи специалисты работали над установкой необходимых дорожных знаков, делиниаторов, а также вводили в строй элементы регулирования потока — светофоры.

Однако все подготовительные мероприятия не были бы возможны без предварительной очистки моста — ограничение движения позволило провести «генеральную уборку» снега и наледи:

Видео: «Мэр Омска Сергей Шелест» (Telegram/shelest_sn). Проезжую часть приводили в порядок и люди, и техника

Чуть позже к многотонным снегоуборочным машинам присоединились уже и автовышки: установка и настройка светофоров редко когда проходит на земле. Работы на мосту им. 60-летия ВЛКСМ также не стали исключением — на некоторых опорах велась одновременная высотная работа сразу нескольких специалистов.

Кадры установки светофоров для регулировки работы полосы переменного движения
Кадры установки светофоров для регулировки работы полосы переменного движения
Кадры установки светофоров для регулировки работы полосы переменного движения
Кадры установки светофоров для регулировки работы полосы переменного движения
Кадры установки светофоров для регулировки работы полосы переменного движения
Кадры установки светофоров для регулировки работы полосы переменного движения. Фото: «Мэр Омска Сергей Шелест» (Telegram/shelest_sn)

Напомним, новые изменения в схеме движения через мост, закрытый на реконструкцию, вступят в силу уже 9 января: как ранее отмечал мэр Омска, Сергей Шелест, предложенное решение сложно назвать «реверсивным движением», поскольку все ее преимущества и ограничения будут реализованы лишь на одной полосе. Однако уже известно расписание переключения сигналов на мосту — познакомиться с ним можно в нашем материале:

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#Илья Скобин#Транспорт#Видео#Омск#Реконструкция#Мост#Дорожные знаки#Светофоры#Телецентр#Реверсивное движение
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