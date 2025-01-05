Ночью в Омске полностью перекрыли мост у Телецентра: рассказываем, зачем

Posted 5 января, 04:56
Published 5 января, 04:56
Modified 5 января, 05:21
Updated 5 января, 05:21
Причиной перекрытия моста у Телецентра стала масштабная подготовка к пуску реверсивного движения на переправе: в течение ночи специалисты работали над установкой необходимых дорожных знаков, делиниаторов, а также вводили в строй элементы регулирования потока — светофоры.
Однако все подготовительные мероприятия не были бы возможны без предварительной очистки моста — ограничение движения позволило провести «генеральную уборку» снега и наледи:
Чуть позже к многотонным снегоуборочным машинам присоединились уже и автовышки: установка и настройка светофоров редко когда проходит на земле. Работы на мосту им. 60-летия ВЛКСМ также не стали исключением — на некоторых опорах велась одновременная высотная работа сразу нескольких специалистов.
Напомним, новые изменения в схеме движения через мост, закрытый на реконструкцию, вступят в силу уже 9 января: как ранее отмечал мэр Омска, Сергей Шелест, предложенное решение сложно назвать «реверсивным движением», поскольку все ее преимущества и ограничения будут реализованы лишь на одной полосе. Однако уже известно расписание переключения сигналов на мосту — познакомиться с ним можно в нашем материале: