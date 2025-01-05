Ночью в Омске полностью перекрыли мост у Телецентра: рассказываем, зачем

Напомним, новые изменения в схеме движения через мост, закрытый на реконструкцию, вступят в силу уже 9 января: как ранее отмечал мэр Омска, Сергей Шелест, предложенное решение сложно назвать «реверсивным движением», поскольку все ее преимущества и ограничения будут реализованы лишь на одной полосе. Однако уже известно расписание переключения сигналов на мосту — познакомиться с ним можно в нашем материале: