На добрую память. Где сделать новогодние фото в Омске

Так же как и большинство других услуг (например, вызов Деда Мороза на дом), фотография обладает огромным потенциалом для роста цен. Но, к счастью, все не так пугающе, как на первый взгляд — стоимость аренды фотостудии начинается от 800 рублей за час. Однако здесь клиент платит исключительно за стены и декор — фотографировать, как и заботиться о своем образе, придется самостоятельно. Кроме того, стоит быть внимательным, рассматривая предложения и на популярных сайтах объявлений — иногда заявленный ценник очень сильно отличается от цены, указанной в описании услуги.