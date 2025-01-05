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Posted 5 января, 09:00

Published 5 января, 09:00

Modified 5 января, 09:00

Updated 5 января, 09:00

На добрую память. Где сделать новогодние фото в Омске

На добрую память. Где сделать новогодние фото в Омске

5 января 2025, 09:00
Фото: gorod55.ru.
Самые лучшие фотокарточки, украшающие фотоальбомы, обычно делаются спонтанно — и праздники в этом совсем не исключение. Однако точно такая же «магия фото» может произойти и в заранее подготовленных условиях — под присмотром опытного фотографа и в красивых декорациях.

И Новый Год — один из лучших поводов для пополнения семейного фотоальбома и обновления аватарок в социальных сетях. К счастью, омским фотографам есть что предложить горожанам: это и комфортные локации, и самое разное сюжетное наполнение будущих снимков, и удобное расположение — центр Омска буквально «кишит» самыми разными предложениями сделать памятные снимки.

И это только первые результаты поиска в сетях: в реальности предложений гораздо больше
И это только первые результаты поиска в сетях: в реальности предложений гораздо больше. Фото: Яндекс Карты

Правда, в процессе подготовки фотосессии стоит помнить, что данные в поисковых системах могут оказаться не самыми актуальными — так что еще немного времени придется потратить на актуализацию информации. Например — по отзывам довольных клиентов.

А что по ценам?

Так же как и большинство других услуг (например, вызов Деда Мороза на дом), фотография обладает огромным потенциалом для роста цен. Но, к счастью, все не так пугающе, как на первый взгляд — стоимость аренды фотостудии начинается от 800 рублей за час. Однако здесь клиент платит исключительно за стены и декор — фотографировать, как и заботиться о своем образе, придется самостоятельно. Кроме того, стоит быть внимательным, рассматривая предложения и на популярных сайтах объявлений — иногда заявленный ценник очень сильно отличается от цены, указанной в описании услуги.

Предельная же стоимость аренды помещения может достигать 2 — 2,5 тыс рублей: такие предложения редки, но все же встречаются на рынке. Здесь также примечательно, что у некоторых фотографов есть и свои, особые договоренности с владельцами студий, но это уже предмет отдельного разговора.

Сейчас владельцы студий готовы предложить самые разные варианты интерьера: минималистические...
...роскошные...
…и даже ностальгирующие — оригинальная идея для съемки может оживить устаревшие декорации.
Сейчас владельцы студий готовы предложить самые разные варианты интерьера: минималистические.... Фото: gorod55.ru

Работа в тандеме

Человек, который просто хочет получить красивые снимки в важный для себя момент, не всегда может обладать огромным опытом фотографии, насмотренности и необходимым запасом технических средств — в этом случае ему может помочь опытный фотограф.

Как правило, их можно найти в любой более-менее крупной студии: те предложения на карте, которые мы демонстрировали выше, в большинстве своем могут похвастаться наличием «штатного фотографа». Однако и стоимость услуги в этом случае ощутимо возрастет: вместо 1000 — 1500 рублей клиенту уже придется «раскошелиться» на 4-5 тысяч рублей.

В эту сумму войдет прежде всего аренда студии и работа профессионала — как мы заметили, стоимость услуг фотографа может зависеть сразу от нескольких факторов: количества человек в объективе (парная съемка всегда будет чуть дороже), объем обрабатываемых готовых фото, причем ретушь и цветокоррекцию выделяют в разные услуги, запись бэкстейджа [фото и видео процесса фотосъемки — прим. Ред.] и предоставление исходных кадров. Кроме того, в чек может добавиться и помощь стилиста, услуги по созданию образа, словом — много всего.

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Выбираем фотозону

А теперь — познакомимся с тем, что предлагают владельцы студий и фотографы для омичей: все эти кадры нам удалось отыскать на сайтах студий или в интернет-объявлениях. Ну, а подобная онлайн-экскурсия позволит определиться со стилем и сюжетами уже для собственного фотоальбома.

Скриншоты интерьера студий, предлагаемых фотостудией для организации съемок
Скриншоты интерьера студий, предлагаемых фотостудией для организации съемок
Скриншоты интерьера студий, предлагаемых фотостудией для организации съемок
Скриншоты интерьера студий, предлагаемых фотостудией для организации съемок
Скриншоты интерьера студий, предлагаемых фотостудией для организации съемок
Скриншоты интерьера студий, предлагаемых фотостудией для организации съемок
Скриншоты интерьера студий, предлагаемых фотостудией для организации съемок
Скриншоты интерьера студий, предлагаемых фотостудией для организации съемок. Фото: Сайт фотостудии «Solo» (solophoto.ru)

И это лишь некоторые из множества существующих примеров: Новый Год — многогранный праздник, который может быть как и тихими семейными посиделками, так и большой и кипящей вечеринкой — поэтому сюжет съемок, как и их локация, должны совпадать с внутренним ощущением праздника. И к счастью, выбирать есть из чего.

Новый Год без прикрас

Но все же, будем честны — выверенные кадры, поставленные ракурсы и грамотная постобработка не всегда востребованы среди горожан. Новый Год — сам по себе одна большая традиция, и неудивительно что и праздничные снимки будут такими же как и раньше: веселыми, бесшабашными и в чем-то даже «ламповыми». В этом случае превосходной локацией для съемок может стать родной город:

  • Омская крепость;
  • Музыкальный театр;
  • Любинский проспект;
  • Сквер им. Дзержинского;
  • Аллеи парка им. 30-летия ВЛКСМ.

А также множество мероприятий, горки, катки — все это может подарить поразительный объем впечатлений и целый ворох совместных историй, которым точно найдется место на ваших снимках.

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#Илья Скобин#Омск#Цены#Аренда#Фотограф#Новости#Фотосессия#Декорации#Снимки#Новый год 2025
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