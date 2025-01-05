Губерниев, Петросян и Макс Брандт. Что в 2024 году говорили об Омске знаменитости

Больной темой Омска с прошлой зимы, когда регион замерзал из-за аварий на ТЭЦ, является отопление. В 2024 году в этом вопросе снова все было негладко. В ноябре полпред президента в СФО Анатолий Серышев жестко оценил степень готовности Омска к зиме. Основная вина в плохой подготовке лежала на ТГК-11, которая не успела и не смогла вовремя устранить замечания от Ростехнадзора.