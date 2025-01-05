Губерниев, Петросян и Макс Брандт. Что в 2024 году говорили об Омске знаменитости

Posted 5 января, 05:30
Published 5 января, 05:30
Modified 5 января, 05:30
Updated 5 января, 05:30
Начнем с оценок аналитиков, которые оказались не слишком благосклонны к Омску. Довольно высоко Омская область оказалась в рейтинге российских регионов только по уровню доходов населения (26 место, средний доход на каждого жителя во втором квартале 44,8 тысяч рублей), по научно-техническому развитию (17 место из 85-ти) и приверженности ЗОЖ (29 место с результатом в 69,5 баллов).
Отметились в этом году и омские рестораны. На престижной премии Russian Wine Awards похвалу экспертов заслужили «Одно вино», «ФедяДичь», «Осип Терлеев», «Гурман» и омская «Винодельня моего города».
Побывало в Омске за год много звезд: блогеры приезжали в наш город снимать шоу, артистов приглашали выступать на праздниках и корпоративах, на открытия знаковых мест и хоккейные матчи.
Например, известный фуд-блогер Макс Брандт, посетивший за несколько дней 12 заведений в Омске, отметил, что у нас более разнообразная еда в сравнении с Москвой, а цены при этом ниже.
«Омск для меня кофейная столица — в Santino 5-6 страниц кофе, Skuratov родом из Омска… В „Осипе“ попробовали мясо с ребер лося с папоротником в горшочке. Это вообще отвал всего… Нежнейшее мясо, а там еще и грибы, причем не шампиньоны, бульон, хлебная шапочка, там еще капуста с ягодкой брусники, сметана плотная… Только что ел и еще хочу. Антуражно, хорошо, идеальное обслуживание», — делился блогер впечатлениями.
Также Брандт отмечал доброжелательность и душевность омичей, вежливость официантов в заведениях. Понравились фуд-блогеру и знаменитые политеховские беляши.
Традиционно тепло об Омске и конкретно «Авангарде» отзывается стендап-комик Евгений Чебатков. В 2023 году он подарил своему другу — Павлу Дедищеву — игровой свитер омского хоккейного клуба, а в ноябре 2024-го прогулялся по «замершей» G-Drive Арене за день до очередного матча.
Хвалебные слова в адрес омской арены и болельщиков прозвучали и от фигуристов, которые с 19 по 22 декабря прошлого года выступали на Чемпионате России по фигурному катанию (0+).
По словам победителя турнира в парном катании Александра Галлямова, «в Омске становишься ближе к космосу». С ним оказались солидарны танцоры на льду Софья Шевченко и Андрей Ежлов, назвав атмосферу космической, и заявив, что чувствуют себя, как на Олимпийских играх. Чемпионку России среди женщин Аделию Петросян впечатлили болельщики и зрители. Их фигуристка назвала бесподобными. А Алине Горбачевой, занявшей третье место среди женщин, даже удалось прогуляться по городу:
«Мне Омск нравится как город, удалось погулять, в Тарских воротах желание загадала — исполнилось!» — рассказала девушка.
Тепло об Омске высказывался после своего выступления на День города Виталий Гогунский, известный по роли Кузи в сериале «Универ» (16+).
«Живу с видом на набережную. Очень красиво, очень спокойно, очень тихо. Сегодня День города, много красивых девушек на улице. Праздничная атмосфера. Вижу только яркие и лучшие стороны города», — отмечал артист летом прошлого года.
Узнали об Омске, кстати, и подписчики итальянского военкора Винченцо Лоруссо из информагенства International Reporters. В нашем городе он познакомился с музеем под открытым небом, появившимся в рамках международного арт-фестиваля «Омск, ты просто космос» (0+). По словам военкора, Омск стал символом объединения народов через искусство.
«Мне хотелось бы попытаться описать вам ту атмосферу, которая ощущалась во время создания этих муралов. Представьте себе множество художников, которые рисуют. Они привозят свое искусство сюда, в Омск, и все люди, которые участвуют, весь район, весь город — они приносят еду и различные продукты художникам. Те, в свою очередь, охотно соглашаются узнать и попробовать российские продукты. Таким образом, этот праздник действительно создал союз, союз народов», — говорил Винченцо Лоруссо об атмосфере фестиваля и гостеприимстве омичей.
К сожалению, без негатива в 2024-м тоже не обошлось. Особенно огорчают позиции нашего региона в различных исследованиях. По большинству показателей Омская область оказалась в «хвосте» рейтингов российских регионов:
При этом Омск стал лидером топа самых холодных городов-миллионников в России по итогам 2024 года. А местные вузы не попали в топ-100 лучших университетов мира, так что нам точно есть еще куда расти и развиваться.
Известных гостей нашего города в 2024-м тоже расстраивали некоторые моменты. У спортивного комментатора Дмитрия Губерниева испортилось настроение уже в аэропорту. В феврале прошлого года Губерниева, прилетевшего в Омск с тремя большими сумками, возмутило отсутствие тележек для транспортировки багажа. Еще больше комментатора шокировал ответ одной из работниц по возникшей ситуации: «Тащите, как хотите». После этого гость Омска назвал сотрудников аэропорта позорниками.
«После омского аэропорта, где вообще нет ни одной тележки, кошмар и ужас, товарищи руководители аэропорта! Стыд и срам. Я же ведь не слезу с вас. В Челябинск приезжаешь, и вот вам пожалуйста, удобства для пассажиров, а площади в аэропортах, между прочим, примерно одинаковые», — об инциденте в омском аэропорту Губерниев рассказывал и в прямом эфире спортканала.
Кстати, уже летом этот момент был исправлен, и багажные тележки в аэропорту появились.
Больной темой Омска с прошлой зимы, когда регион замерзал из-за аварий на ТЭЦ, является отопление. В 2024 году в этом вопросе снова все было негладко. В ноябре полпред президента в СФО Анатолий Серышев жестко оценил степень готовности Омска к зиме. Основная вина в плохой подготовке лежала на ТГК-11, которая не успела и не смогла вовремя устранить замечания от Ростехнадзора.
Не об Омске, а о людях, спровоцировавших отмену концерта (16+) в марте 2024-го, высказалась певица Лолита — участница нашумевшей «голой вечеринки». Отмена, по словам певицы, в первую очередь, отразилась не на ней, а на сотрудниках и организаторах мероприятия.
«Люди, отменяющие концерты, лишают зарплат минимум человек 50 за каждый концерт. Дело не во мне. Я люблю своего зрителя, и он доказал, что любит меня. Это не оценить материально. Но за сотрудников и организаторов я переживаю. Им хватило 2 года ковида без работы», — отмечала Лолита.
Еще один иностранец — американский консервативный журналист Дэвид Харсаньи — после интервью Такера Карлсона с Владимиром Путиным попросил своего коллегу не сравнивать Омск с Москвой. Критика последовала из-за высказывания Такера о том, что Москва намного чище и красивее, чем любой город в США.
«Среднестатистический москвич, скорее всего, будет жить в каком-нибудь мрачном отдаленном жилом комплексе, многие из которых были построены в советское время. Это если повезет. Большинство россиян живут в Новосибирске, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Омске и Уфе. <…> Большинство россиян живут в условиях, которые большинство американцев считают бедностью», — прокомментировал Харсаньи.
А в ноябре омичи получили поддержку в лице известного комика Дениса Дорохова по одной из самых главных проблем — вырубкам деревьев и недостаточному озеленению. К губернатору Дорохов обратился со сцены:
«Виталий Павлович! Я, Денис Дорохов, и команда „Регионы“, в общем, мы просим вас вернуть Омску статус город-сад».
А мы напомним, что совсем недавно в материале Города55 мы рассказывали об ожиданиях омичей от 2025-го. Среди самых заветных желаний горожан — завершение ремонта бульвара Архитекторов, прекращение военных конфликтов, отсутствие пробок, завоевание Кубка Гагарина «Авангардом».