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Posted 5 января, 12:56

Published 5 января, 12:56

Modified 5 января, 12:58

Updated 5 января, 12:58

Коул Касселс прокомментировал свой трансфер в ЦСКА: хоккеист признался, что ожидал обмена еще раньше, но рад тому, как сложились обстоятельства.

Экс-игрок омского «Авангарда» Касселс узнал о своем обмене за рождественским ужином

5 января 2025, 12:56
Фото: ХК «Авангард». Коул Касселс прокомментировал свой трансфер в ЦСКА: хоккеист признался, что ожидал обмена еще раньше, но рад тому, как сложились обстоятельства.

Экс-игрок омского «Авангарда» прокомментировал свой обмен накануне Нового года

Как отметил Коул Касселс, он не был в курсе происходящего: слухи о трансфере появились только в канун Рождества, но быстро были подтверждены одним из сокомандников-легионеров на праздничном ужине.

Праздник, как и подарки, могут настичь в самое разное время и в самых разных условиях. Это демонстрирует и история Коула Касселса, которой поделился с корреспондентами издания «Чемпионат» сам хоккеист.

Как оказалось, крупный обмен, случившийся в омском «Авангарде» 25 декабря, не стал для него неожиданностью: сам хоккеист отметил, что ожидал своего обмена еще в октябре. Но, как часто это бывает, сюрприз все равно случился — за рождественским ужином новостью об обмене с Коулом Касселсом поделился Райан Спунер (хотя, как отметил хоккеист, это мог быть и кто-то другой), а уже на следующий день Коул Касселс узнал об этом официально.

Кроме того, как отметил бывший игрок «Авангарда», для него большая честь, что в ЦСКА заинтересовались именно им — напомним, по словам главного тренера «ястребов», Ги Буше, это стало одним из обязательных условий обмена. Отдельным признанием Коул Касселс назвал и сам обмен, поскольку считает Константина Окулова очень хорошим хоккеистом.

Также хоккеист обратил внимания и на свои «взаимоотношения» с омским клубом, подчеркнув, что «начал не очень здорово». Позже, перестав рефлексировать и «копаться в голове», удалось поднять и уровень игры, однако с «Авангардом» все равно «не получилось из-за множества факторов».

Напомним, ранее Город55 сообщал о первой в 2025 году победе омского хоккейного клуба: в выездном матче против «Нефтехимика» омичам удалось заполучить преимущество и удержать его до финальной сирены, ознаменовавшей победу со счетом 5:1 в пользу «Авангарда».

Омский «Авангард» начал год с яркой победы над «Нефтехимиком» со счетом 5:1
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#Илья Скобин#Спорт#Хоккей#Авангард#Рождество#Новости#ЦСКА#Обмен#Коул Касселс#Константин Окулов
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