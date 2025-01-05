Экс-игрок омского «Авангарда» Касселс узнал о своем обмене за рождественским ужином

Как оказалось, крупный обмен, случившийся в омском «Авангарде» 25 декабря, не стал для него неожиданностью: сам хоккеист отметил, что ожидал своего обмена еще в октябре. Но, как часто это бывает, сюрприз все равно случился — за рождественским ужином новостью об обмене с Коулом Касселсом поделился Райан Спунер (хотя, как отметил хоккеист, это мог быть и кто-то другой), а уже на следующий день Коул Касселс узнал об этом официально.