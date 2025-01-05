Экс-игрок омского «Авангарда» Касселс узнал о своем обмене за рождественским ужином

Posted 5 января, 12:56
Published 5 января, 12:56
Modified 5 января, 12:58
Updated 5 января, 12:58
Праздник, как и подарки, могут настичь в самое разное время и в самых разных условиях. Это демонстрирует и история Коула Касселса, которой поделился с корреспондентами издания «Чемпионат» сам хоккеист.
Как оказалось, крупный обмен, случившийся в омском «Авангарде» 25 декабря, не стал для него неожиданностью: сам хоккеист отметил, что ожидал своего обмена еще в октябре. Но, как часто это бывает, сюрприз все равно случился — за рождественским ужином новостью об обмене с Коулом Касселсом поделился Райан Спунер (хотя, как отметил хоккеист, это мог быть и кто-то другой), а уже на следующий день Коул Касселс узнал об этом официально.
Кроме того, как отметил бывший игрок «Авангарда», для него большая честь, что в ЦСКА заинтересовались именно им — напомним, по словам главного тренера «ястребов», Ги Буше, это стало одним из обязательных условий обмена. Отдельным признанием Коул Касселс назвал и сам обмен, поскольку считает Константина Окулова очень хорошим хоккеистом.
Также хоккеист обратил внимания и на свои «взаимоотношения» с омским клубом, подчеркнув, что «начал не очень здорово». Позже, перестав рефлексировать и «копаться в голове», удалось поднять и уровень игры, однако с «Авангардом» все равно «не получилось из-за множества факторов».
Напомним, ранее Город55 сообщал о первой в 2025 году победе омского хоккейного клуба: в выездном матче против «Нефтехимика» омичам удалось заполучить преимущество и удержать его до финальной сирены, ознаменовавшей победу со счетом 5:1 в пользу «Авангарда».