Администрация Омска потратит 5 млн рублей для очистки пешеходных зон в центре города

Как отмечается в документах аукциона, основными зонами работы для подрядчика станет несколько крупных городских территорий: это Городской сад (в границах улиц Ленина, Броз Тито, Короленко и проспекта Карла Маркса), пешеходные тротуары на улице Ленина — от «Юбилейного» моста в направлении Ленинградской площади и Площади Победы, а также участок улицы Чокана Валиханова, ограниченный набережной и проспектом Карла Маркса.