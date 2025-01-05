Администрация Омска потратит 5 млн рублей для очистки пешеходных зон в центре города

Posted 5 января, 09:06
Published 5 января, 09:06
Modified 5 января, 09:08
Updated 5 января, 09:08
Соответствующие данные уже отображены на портале ЕИС «Закупки»: прием заявок заинтересованных организаций и предпринимателей продлится до 13 января. Услуги по очистке тротуаров, площадок отдыха и стоянок для авто заказчик в лице омского УДХБ оценил в 5 млн рублей.
Как отмечается в документах аукциона, основными зонами работы для подрядчика станет несколько крупных городских территорий: это Городской сад (в границах улиц Ленина, Броз Тито, Короленко и проспекта Карла Маркса), пешеходные тротуары на улице Ленина — от «Юбилейного» моста в направлении Ленинградской площади и Площади Победы, а также участок улицы Чокана Валиханова, ограниченный набережной и проспектом Карла Маркса.
Согласно документации, большая част работ должна выполнятся вручную, за исключением применения механических щеток на тракторном ходу. Кроме того, на подрядчика также лягут обязанности по погрузке и последующему вывозу убранного снега и льда.
Напомним, ранее Город55 сообщал о поисках подрядчика для возведения школы в селе Одесское, установки системы видеонаблюдения в парке 300-летия Омска, а также для запуска огромного экрана в Омской крепости: в новогоднюю ночь горожане, выбравшие отмечать праздник вне дома, могли именно с него услышать поздравления от первых лиц страны и региона: