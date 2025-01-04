Второй день без света: жители поселка Омской птицефабрики замерзают без отопления

Posted 4 января, 10:09
Published 4 января, 10:09
Modified 4 января, 10:49
Updated 4 января, 10:49
Жители поселка Омской птицефабрики, расположенного на старой Московке, уже второй день жалуются на отсутствие электричества. В некоторых домах не работает отопление и нет горячей воды, так как в них установлены индивидуальные газовые котлы.
«Не знаю, к кому обратиться, но надеюсь, что власти увидят. Глава города, губернатор, помогите людям. Я не прошу вас самих заниматься ремонтом, но вы знаете, что надо делать в таких случаях», — сообщают жители о проблеме в сообществе ВКонтакте «ЧП Омск».
Проблема связана с поломкой трансформаторной подстанции, которая находится в аварийном состоянии, но неизвестно, кто за нее отвечает. Жители подчеркивают, что аварии на подстанции происходят регулярно, а сама она не обслуживается.
На жалобу отреагировали представители администрации города:
«Из строя вышла трансформаторная подстанция, которая обеспечивает электроснабжением поселок. В настоящий момент акционерное общество „Омскэнерго“ совместно с ОАО „Абсолют“ — собственником трансформаторной подстанции и электрических сетей ведутся работы по восстановлению», — написали сотрудники омской мэрии в ответ на жалобу.
Ожидается, что подача электричества и тепла будет восстановлена до 17:00 текущего дня.
Напомним, ранее Город55 писал о внезапной аварии, из-за которой сотни домов в Амурском поселке остались без отопления и горячей воды.