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Posted 4 января, 10:09

Published 4 января, 10:09

Modified 4 января, 10:49

Updated 4 января, 10:49

Аварийная подстанция в Омске оставила поселок без света на два дня

Второй день без света: жители поселка Омской птицефабрики замерзают без отопления

4 января 2025, 10:09
Фото: 1MI.

Аварийная подстанция в Омске оставила поселок без света на два дня

В поселке, расположенном на старой Московке, продолжаются перебои с электричеством.

Жители поселка Омской птицефабрики, расположенного на старой Московке, уже второй день жалуются на отсутствие электричества. В некоторых домах не работает отопление и нет горячей воды, так как в них установлены индивидуальные газовые котлы.

«Не знаю, к кому обратиться, но надеюсь, что власти увидят. Глава города, губернатор, помогите людям. Я не прошу вас самих заниматься ремонтом, но вы знаете, что надо делать в таких случаях», — сообщают жители о проблеме в сообществе ВКонтакте «ЧП Омск».

Проблема связана с поломкой трансформаторной подстанции, которая находится в аварийном состоянии, но неизвестно, кто за нее отвечает. Жители подчеркивают, что аварии на подстанции происходят регулярно, а сама она не обслуживается.

На жалобу отреагировали представители администрации города:

«Из строя вышла трансформаторная подстанция, которая обеспечивает электроснабжением поселок. В настоящий момент акционерное общество „Омскэнерго“ совместно с ОАО „Абсолют“ — собственником трансформаторной подстанции и электрических сетей ведутся работы по восстановлению», — написали сотрудники омской мэрии в ответ на жалобу.

Ожидается, что подача электричества и тепла будет восстановлена до 17:00 текущего дня.

Напомним, ранее Город55 писал о внезапной аварии, из-за которой сотни домов в Амурском поселке остались без отопления и горячей воды.

Внезапная авария. Сотни домов в омском Амуре остались без отопления и горячей воды
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#Диана Рязанцева#Омск#Отопление#Теплосети#Авария#Горячая вода#Котельная#Новости
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