Ветер в Сибири: в Омске построят первую ветроэлектростанцию

Заявку на реализацию проекта подала компания АО «ВетроСПК», созданная в сентябре 2023 года. Учредителем выступает АО «Росатом Возобновляемая энергия», входящее в структуру госкорпорации «Росатом». Эта организация отвечает за развитие передовых технологий и проектов в области электроэнергетики.