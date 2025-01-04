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Posted 4 января, 03:52

Published 4 января, 03:52

Modified 4 января, 04:01

Updated 4 января, 04:01

В Омске планируют построить уникальную ветроэлектростанцию

Ветер в Сибири: в Омске построят первую ветроэлектростанцию

4 января 2025, 03:52
Фото: 1MI.

В Омске планируют построить уникальную ветроэлектростанцию

Строительство планируют завершить в 2029 году.

В конце 2024 года Ассоциация «НП Совет рынка завершила отбор проектов в сфере возобновляемых источников энергии. Среди 12 одобренных инициатив оказался проект строительства ветроэлектростанции в Омске.

Кто занимается проектом

Заявку на реализацию проекта подала компания АО «ВетроСПК», созданная в сентябре 2023 года. Учредителем выступает АО «Росатом Возобновляемая энергия», входящее в структуру госкорпорации «Росатом». Эта организация отвечает за развитие передовых технологий и проектов в области электроэнергетики.

Перечень проектов ветрогенерации, отобранных по итогам конкурса
Перечень проектов ветрогенерации, отобранных по итогам конкурса. Фото: Ассоциация «НП Совет рынка»

Параметры и сроки реализации

  • Планируется установить оборудование общей мощностью 18,35 МВт;
  • Годовой объем производства составляет около 57 908 МВт*ч;
  • Объект планируют ввести в эксплуатацию в 2029 году.

Уникальность проекта

Омская ветроэлектростанция станет единственным объектом подобного типа в Сибири. Остальные станции, отобранные в рамках программы, будут построены в Самарской и Ростовской областях.

Напомним, ранее Город55 писал, что строительство нового аэропорта Омск-Федоровка поддержал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Омск в списке перспективных: Мишустин поддержал строительство нового аэропорта
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#Диана Рязанцева#Омск#Строительство#Новости#Сибирь#Росатом#Электроэнергетика#Ветроэлектростанция
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