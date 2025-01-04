Ветер в Сибири: в Омске построят первую ветроэлектростанцию

Posted 4 января, 03:52
Published 4 января, 03:52
Modified 4 января, 04:01
Updated 4 января, 04:01
В конце 2024 года Ассоциация «НП Совет рынка завершила отбор проектов в сфере возобновляемых источников энергии. Среди 12 одобренных инициатив оказался проект строительства ветроэлектростанции в Омске.
Кто занимается проектом
Заявку на реализацию проекта подала компания АО «ВетроСПК», созданная в сентябре 2023 года. Учредителем выступает АО «Росатом Возобновляемая энергия», входящее в структуру госкорпорации «Росатом». Эта организация отвечает за развитие передовых технологий и проектов в области электроэнергетики.
Параметры и сроки реализации
Уникальность проекта
Омская ветроэлектростанция станет единственным объектом подобного типа в Сибири. Остальные станции, отобранные в рамках программы, будут построены в Самарской и Ростовской областях.
Напомним, ранее Город55 писал, что строительство нового аэропорта Омск-Федоровка поддержал премьер-министр России Михаил Мишустин.