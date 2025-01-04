В Омской области из-за проводки загорелся сарай с десятками птиц и животных

Posted 4 января, 13:30
Published 4 января, 13:30
Modified 4 января, 13:32
Updated 4 января, 13:32
По данным МЧС Омской области, в селе Калинино произошел пожар, который унес жизни животных и птиц. Сегодня, 4 января в 11:26 загорелся сарай площадью около 60 квадратных метров. На место происшествия прибыли 17 спасателей и 3 пожарные машины. С огнем удалось справиться к 12:25.
Сообщается, что пострадала хозяйка сарая, пытаясь самостоятельно потушить пожар. В результате возгорания погибли две коровы и 35 птиц, находившихся внутри.
По предварительной версии МЧС, причиной пожара стало короткое замыкание в проводки.
Напомним, ранее Город55 писал, что с 30 декабря по 2 января в Омске и области бригады скорой помощи выезжали 3 раза на пожары, где пострадали два человека.