В Омской области из-за проводки загорелся сарай с десятками птиц и животных

По данным МЧС Омской области, в селе Калинино произошел пожар, который унес жизни животных и птиц. Сегодня, 4 января в 11:26 загорелся сарай площадью около 60 квадратных метров. На место происшествия прибыли 17 спасателей и 3 пожарные машины. С огнем удалось справиться к 12:25.