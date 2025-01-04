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Posted 4 января, 13:30

Published 4 января, 13:30

Modified 4 января, 13:32

Updated 4 января, 13:32

В Омской области из-за проводки загорелся сарай с десятками птиц и животных

В Омской области из-за проводки загорелся сарай с десятками птиц и животных

4 января 2025, 13:30
Фото: МЧС Омской области.
Справиться с огнем удалось за час.

По данным МЧС Омской области, в селе Калинино произошел пожар, который унес жизни животных и птиц. Сегодня, 4 января в 11:26 загорелся сарай площадью около 60 квадратных метров. На место происшествия прибыли 17 спасателей и 3 пожарные машины. С огнем удалось справиться к 12:25.

Сообщается, что пострадала хозяйка сарая, пытаясь самостоятельно потушить пожар. В результате возгорания погибли две коровы и 35 птиц, находившихся внутри.

По предварительной версии МЧС, причиной пожара стало короткое замыкание в проводки.

Фото: МЧС Омской области

Напомним, ранее Город55 писал, что с 30 декабря по 2 января в Омске и области бригады скорой помощи выезжали 3 раза на пожары, где пострадали два человека.

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#Диана Рязанцева#Омск#Омская область#МЧС#Животные#Спасатели#Калинино
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