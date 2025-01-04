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Posted 4 января, 06:21

Published 4 января, 06:21

Modified 4 января, 06:49

Updated 4 января, 06:49

В Омске из-за аномальной январской погоды перестал работать каток

В Омске закрылся популярный каток. Рассказываем, почему

4 января 2025, 06:21
Фото: Евгений Игишев. gorod55.ru.

В Омске из-за аномальной январской погоды перестал работать каток

Столбик термометра 4 января поднимется до +1 градуса. Это внесло коррективы в работу новогодних развлекательных мест.

Каток в омском парке «Вокруг света» в связи с аномальной январской погодой временно прекратил свою работу. Администрация парка сообщила, что текущие погодные условия не позволяют поддерживать лед в хорошем состоянии, поэтому прокат на катке и горке приостановлен. В парке добавили, что они внимательно следят за состоянием льда и погодными изменениями. Как только условия улучшатся, работа катка будет возобновлена.

Напомним, по прогнозу синоптиков на 4 января в Омске ожидается значительное потепление и осадки в виде мокрого снега. В этот день температура воздуха ночью составила от -1 до -3 градусов, а днем потеплеет от -1 до +1 градусов.

Снег, тепло и гололедица: какая погода ждет омичей 4 января
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#Диана Рязанцева#Омск#Каток#Температура#Лед#Синоптики#Мокрый снег#Аномальная погода
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