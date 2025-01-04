В Омске закрылся популярный каток. Рассказываем, почему

Posted 4 января, 06:21
Published 4 января, 06:21
Modified 4 января, 06:49
Updated 4 января, 06:49
Каток в омском парке «Вокруг света» в связи с аномальной январской погодой временно прекратил свою работу. Администрация парка сообщила, что текущие погодные условия не позволяют поддерживать лед в хорошем состоянии, поэтому прокат на катке и горке приостановлен. В парке добавили, что они внимательно следят за состоянием льда и погодными изменениями. Как только условия улучшатся, работа катка будет возобновлена.
Напомним, по прогнозу синоптиков на 4 января в Омске ожидается значительное потепление и осадки в виде мокрого снега. В этот день температура воздуха ночью составила от -1 до -3 градусов, а днем потеплеет от -1 до +1 градусов.