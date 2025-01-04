В Омске закрылся популярный каток. Рассказываем, почему

Каток в омском парке «Вокруг света» в связи с аномальной январской погодой временно прекратил свою работу. Администрация парка сообщила, что текущие погодные условия не позволяют поддерживать лед в хорошем состоянии, поэтому прокат на катке и горке приостановлен. В парке добавили, что они внимательно следят за состоянием льда и погодными изменениями. Как только условия улучшатся, работа катка будет возобновлена.