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Posted 4 января, 11:53

Published 4 января, 11:53

Modified 4 января, 11:55

Updated 4 января, 11:55

В Омской области сохраняется опасность гололедицы

Туман и скользкие дороги: какая погода ждет омичей 5 января

4 января 2025, 11:53
Фото: 1MI.

В Омской области сохраняется опасность гололедицы

Существенных осадков не ожидается.

По информации Обь-Иртышского УГМС, 5 января температура воздуха будет варьироваться от -3 до -8 градусов. Ожидается юго-западный ветер со скоростью 5-10 м/с. В этот период местами возможен туман, а также образование гололеда и изморозевых отложений. Это может создать некоторые сложности на дорогах, так как гололедица будет особенно заметна в утренние часы.

Днем температура воздуха будет немного выше, колеблясь от 0 до -5 градусов. Ветер усилится до 7-12 м/с, что добавит ощущение холода. Осадков в течение дня не предсказывается, но скользкие участки на дорогах остаются угрозой. Погодные условия требуют повышенной осторожности при движении по улицам и трассам.

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#Диана Рязанцева#Погода#Дороги#Омск#Гололед#Туман#Температура#Ветер
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