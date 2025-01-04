Туман и скользкие дороги: какая погода ждет омичей 5 января

Posted 4 января, 11:53
Published 4 января, 11:53
Modified 4 января, 11:55
Updated 4 января, 11:55
По информации Обь-Иртышского УГМС, 5 января температура воздуха будет варьироваться от -3 до -8 градусов. Ожидается юго-западный ветер со скоростью 5-10 м/с. В этот период местами возможен туман, а также образование гололеда и изморозевых отложений. Это может создать некоторые сложности на дорогах, так как гололедица будет особенно заметна в утренние часы.
Днем температура воздуха будет немного выше, колеблясь от 0 до -5 градусов. Ветер усилится до 7-12 м/с, что добавит ощущение холода. Осадков в течение дня не предсказывается, но скользкие участки на дорогах остаются угрозой. Погодные условия требуют повышенной осторожности при движении по улицам и трассам.
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