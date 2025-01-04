Туман и скользкие дороги: какая погода ждет омичей 5 января

По информации Обь-Иртышского УГМС, 5 января температура воздуха будет варьироваться от -3 до -8 градусов. Ожидается юго-западный ветер со скоростью 5-10 м/с. В этот период местами возможен туман, а также образование гололеда и изморозевых отложений. Это может создать некоторые сложности на дорогах, так как гололедица будет особенно заметна в утренние часы.