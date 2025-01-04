Токаев: Казахстан и РФ обсудили будущее энергетики и экономического сотрудничества

Posted 4 января, 10:22
Published 4 января, 10:22
Modified 4 января, 10:22
Updated 4 января, 10:22
Токаев отметил, что переговоры между лидерами двух стран охватили важнейшие вопросы, включая развитие торгово-экономических связей, энергетическую безопасность и планы по строительству атомных электростанций в Казахстане, пишет gazeta.ru.
Глава Казахстана подчеркнул, что постоянное общение с Владимиром Путиным помогает поддерживать высокий уровень двусторонних отношений. По его словам, главы двух государств регулярно общаются по телефону и встречаются на международных форумах. Кроме того, Токаев напомнил, что в 2024 году Путин посетил Казахстан 33 раза, что подтверждает активное сотрудничество между странами.
Особое внимание в ходе переговоров было уделено вопросам энергетики. Токаев сообщил, что Казахстан планирует строительство атомной электростанции, на которой республика будет выступать в качестве генерального оператора. В проекте планируется участие китайских и западных компаний, однако окончательное решение о подрядчиках будет принято по итогам конкурсных процедур. Токаев также заявил, что в будущем Казахстан может построить и вторую АЭС, что окажет значительное влияние на развитие экономики страны в условиях дефицита энергетических ресурсов.
Президент Казахстана отметил, что Россия и Казахстан, имея самую длинную в мире сухопутную границу, обязаны продолжать развивать свои отношения для обеспечения стабильности в регионе.