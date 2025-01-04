Токаев: Казахстан и РФ обсудили будущее энергетики и экономического сотрудничества

Особое внимание в ходе переговоров было уделено вопросам энергетики. Токаев сообщил, что Казахстан планирует строительство атомной электростанции, на которой республика будет выступать в качестве генерального оператора. В проекте планируется участие китайских и западных компаний, однако окончательное решение о подрядчиках будет принято по итогам конкурсных процедур. Токаев также заявил, что в будущем Казахстан может построить и вторую АЭС, что окажет значительное влияние на развитие экономики страны в условиях дефицита энергетических ресурсов.