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Posted 4 января, 07:56

Published 4 января, 07:56

Modified 4 января, 08:24

Updated 4 января, 08:24

В Омске утром произошла смертельная авария с участием пассажирского автобуса

Смертельное ДТП в Омске: пассажирский автобус столкнулся с легковушкой

4 января 2025, 07:56
Фото: Прокуратура Омской области.

В Омске утром произошла смертельная авария с участием пассажирского автобуса

Водитель скончался на месте.

Сегодня утром, 4 января, на пересечении проспекта Королева и улицы 3-й Дунайской в Омске произошла серьезная авария с участием легковых автомобилей и пассажирского автобуса.

По данным прокуратуры Омской области, 41-летний водитель автомобиля Hyundai Solaris выехал на встречную полосу. Это привело к столкновению с Ладой Ларгус и автобусом марки ЛИАЗ, в котором находились 40 пассажиров.

Легковой автомобиль столкнулся с пассажирский автобусом.
Легковой автомобиль столкнулся с пассажирский автобусом.. Фото: Пресс-служба ГИБДД

Сообщается, что водитель Hyundai получил смертельные травмы и скончался на месте до прибытия скорой помощи. Другие участники аварии, включая пассажиров автобуса, по предварительным данным, серьезно не пострадали.

В настоящее время проводится проверка всех обстоятельств происшествия. Прокуратура города взяла ситуацию под контроль.

Напомним, ранее Город55 писал, что на автодороге Сыропятское-Калачинск произошла авария с тремя автомобилями. Среди пострадавших есть подросток.

Авария на омской трассе Сыропятское-Калачинск: пострадали водители и пассажиры
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#Диана Рязанцева#ДТП#Омск#Прокуратура#Авария#Пассажиры#Смертельные травмы
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