Смертельное ДТП в Омске: пассажирский автобус столкнулся с легковушкой

Posted 4 января, 07:56
Published 4 января, 07:56
Modified 4 января, 08:24
Updated 4 января, 08:24
Сегодня утром, 4 января, на пересечении проспекта Королева и улицы 3-й Дунайской в Омске произошла серьезная авария с участием легковых автомобилей и пассажирского автобуса.
По данным прокуратуры Омской области, 41-летний водитель автомобиля Hyundai Solaris выехал на встречную полосу. Это привело к столкновению с Ладой Ларгус и автобусом марки ЛИАЗ, в котором находились 40 пассажиров.
Сообщается, что водитель Hyundai получил смертельные травмы и скончался на месте до прибытия скорой помощи. Другие участники аварии, включая пассажиров автобуса, по предварительным данным, серьезно не пострадали.
В настоящее время проводится проверка всех обстоятельств происшествия. Прокуратура города взяла ситуацию под контроль.
Напомним, ранее Город55 писал, что на автодороге Сыропятское-Калачинск произошла авария с тремя автомобилями. Среди пострадавших есть подросток.