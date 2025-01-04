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Posted 4 января, 11:01

Published 4 января, 11:01

Modified 4 января, 11:13

Updated 4 января, 11:13

После тяжелой болезни скончался экс-директор омского театра кукол «Арлекин»

После тяжелой болезни скончался экс-директор омского театра кукол «Арлекин»

4 января 2025, 11:01
Фото: 1MI.
Станиславу Дубкову было 73 года.

4 января на 73 году жизни скончался бывший директор Омского государственного театра куклы, актера и маски «Арлекин» Станислав Дубков.

С 1975 года он работал в театре, начиная с роли артиста-кукловода, а с 1996 по 2018 год возглавлял его. Под его руководством театр активно развивался, получая признание на национальных и международных фестивалях, а также получив новое здание в 2005 году. Станислав Дубков был инициатором создания Товарищества театров кукол Сибири и международного фестиваля «В гостях у „Арлекина“». За свои заслуги он был награжден множеством почетных наград и премий.

Станислав Дубков
Станислав Дубков. Фото: Омский театр кукол «Арлекин»

Дата и место прощания пока неизвестны.

Редакция Города55 выражает соболезнования родным и близким Станислава Дубкова.

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#Диана Рязанцева#Культура#Омск#Память#Театр кукол#Награды#Арлекин
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