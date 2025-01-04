После тяжелой болезни скончался экс-директор омского театра кукол «Арлекин»

Posted 4 января, 11:01
Published 4 января, 11:01
Modified 4 января, 11:13
Updated 4 января, 11:13
4 января на 73 году жизни скончался бывший директор Омского государственного театра куклы, актера и маски «Арлекин» Станислав Дубков.
С 1975 года он работал в театре, начиная с роли артиста-кукловода, а с 1996 по 2018 год возглавлял его. Под его руководством театр активно развивался, получая признание на национальных и международных фестивалях, а также получив новое здание в 2005 году. Станислав Дубков был инициатором создания Товарищества театров кукол Сибири и международного фестиваля «В гостях у „Арлекина“». За свои заслуги он был награжден множеством почетных наград и премий.
Дата и место прощания пока неизвестны.
Редакция Города55 выражает соболезнования родным и близким Станислава Дубкова.