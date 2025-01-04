После тяжелой болезни скончался экс-директор омского театра кукол «Арлекин»

С 1975 года он работал в театре, начиная с роли артиста-кукловода, а с 1996 по 2018 год возглавлял его. Под его руководством театр активно развивался, получая признание на национальных и международных фестивалях, а также получив новое здание в 2005 году. Станислав Дубков был инициатором создания Товарищества театров кукол Сибири и международного фестиваля «В гостях у „Арлекина“». За свои заслуги он был награжден множеством почетных наград и премий.