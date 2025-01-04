Пенсии выросли на 7,3%: что изменилось для омских пенсионеров в 2025 году

Одной из особенностей этой индексации стало ее распространение на пенсионеров, которые продолжают работать. Для них размер пенсии увеличился на сумму индексации с учетом всех предыдущих перерасчетов. В среднем пенсии работающих пенсионеров по старости увеличились на 1 700 рублей и достигли 20 900 рублей. Кроме того, после увольнения работающие пенсионеры смогут получить перерасчет пенсий. Их выплаты будут пересчитаны с учетом всех индексаций, которые они пропустили за время работы.