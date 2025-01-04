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Posted 4 января, 02:34

Published 4 января, 02:34

Modified 4 января, 03:16

Updated 4 января, 03:16

Индексация коснулась более полумиллиона омичей

Пенсии выросли на 7,3%: что изменилось для омских пенсионеров в 2025 году

4 января 2025, 02:34
Фото: 1MI. Индексация коснулась более полумиллиона омичей

Омичам стали известны детали январской индексации пенсии

Январская индексация улучшила финансовое положение как работающих, так и неработающих пенсионеров

Отделение СФР по Омской области сообщило, что с января 2025 года страховые пенсии пенсионеров увеличились на 7,3%. Всего индексация затронула 509 399 жителей региона, получающих страховые выплаты.

Благодаря индексации, средний размер страховой пенсии по старости в стране вырос на 1 900 рублей. После повышения средняя пенсия составила около 24 500 рублей. Наряду с этим были увеличены страховые пенсии по инвалидности, а также выплаты, назначаемые в случае потери кормильца.

Индексация для работающих пенсионеров

Одной из особенностей этой индексации стало ее распространение на пенсионеров, которые продолжают работать. Для них размер пенсии увеличился на сумму индексации с учетом всех предыдущих перерасчетов. В среднем пенсии работающих пенсионеров по старости увеличились на 1 700 рублей и достигли 20 900 рублей. Кроме того, после увольнения работающие пенсионеры смогут получить перерасчет пенсий. Их выплаты будут пересчитаны с учетом всех индексаций, которые они пропустили за время работы.

Изменения в расчете пенсий

Стоимость индивидуального пенсионного коэффициента, который используется при расчете размера страховой пенсии, выросла на 7,3%. До индексации стоимость одного коэффициента составляла 133,05 рубля, теперь — 142,76 рубля. Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии также увеличился на 7,3%. До индексации она составляла 8 134,88 рубля, теперь — 8 728,73 рубля.

Досрочные выплаты из-за праздников

В связи с новогодними праздниками часть пенсионеров Омской области получила январскую пенсию раньше срока. Это касается тех, чьи выплаты через банк были запланированы на 9 января 2025 года. Этим пенсионерам средства поступили до 28 декабря 2024 года. Всего досрочные выплаты были направлены 77 589 пенсионерам региона. Следующие выплаты эти граждане получат в феврале 2025 года.

Доставка пенсий через почту

Пенсионеры, получающие выплаты через почтовые отделения, получат свои деньги по стандартному графику. Доставка пенсий началась 3 января 2025 года и продлится до 25 января.

Дополнительное повышение при высокой инфляции

Если уровень инфляции за 2024 год превысит 7,3%, правительство сможет принять решение о дополнительном повышении страховых пенсий. Это положение предусмотрено законом о бюджете Социального фонда России.

Напомним, ранее Город55 подробно писал о том, какие законодательные изменения произошли в Омской области в наступившем 2025 году.

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#Диана Рязанцева#Пенсии#Омск#Праздники#Омская область#Индексация#Инфляция#Социальный фонд России
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