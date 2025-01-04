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Posted 4 января, 05:48

Published 4 января, 05:48

Modified 4 января, 06:47

Updated 4 января, 06:47

Омичей ждут неспокойные праздничные дни с головной болью

Ожидаются солнечные штормы: магнитная буря вновь накроет Омск

4 января 2025, 05:48
Фото: Изображение Midjourney.

Омичей ждут неспокойные праздничные дни с головной болью

Космическая погода повлияет на состояние омичей.

По информации ученых Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики, в период с 4 по 6 января магнитосфера Земли будет в состоянии возбуждения.

Так, 4 и 5 января омичам стоит ожидать магнитную бурю слабой интенсивности, уровня G1. Пик активности, как предполагается, придется на 12:00. Эти магнитные бури могут вызвать небольшие сбои в работе спутников и систем связи, а также повлиять на самочувствие некоторых людей, особенно тех, кто чувствителен к таким явлениям.

Магнитные бури 4–6 января 2025 года
Магнитные бури 4–6 января 2025 года. Фото: Лабораториия солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

Однако 6 января ситуация стабилизируется, и магнитосфера Земли снова вернется к спокойному состоянию. В этот день можно ожидать нормализации всех систем и улучшения самочувствия.

Напомним, что 10 и 16 января магнитосфера снова будет в возбужденном состоянии. А в конце месяца, с 26 по 28 января, на нас обрушится магнитная буря.

#Диана Рязанцева#Омск#Омская область#Россия#Земля#Новости#Магнитная буря#Магнитосфера
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