Ожидаются солнечные штормы: магнитная буря вновь накроет Омск

Posted 4 января, 05:48
Published 4 января, 05:48
Modified 4 января, 06:47
Updated 4 января, 06:47
По информации ученых Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики, в период с 4 по 6 января магнитосфера Земли будет в состоянии возбуждения.
Так, 4 и 5 января омичам стоит ожидать магнитную бурю слабой интенсивности, уровня G1. Пик активности, как предполагается, придется на 12:00. Эти магнитные бури могут вызвать небольшие сбои в работе спутников и систем связи, а также повлиять на самочувствие некоторых людей, особенно тех, кто чувствителен к таким явлениям.
Однако 6 января ситуация стабилизируется, и магнитосфера Земли снова вернется к спокойному состоянию. В этот день можно ожидать нормализации всех систем и улучшения самочувствия.
Напомним, что 10 и 16 января магнитосфера снова будет в возбужденном состоянии. А в конце месяца, с 26 по 28 января, на нас обрушится магнитная буря.