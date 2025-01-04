Ожидаются солнечные штормы: магнитная буря вновь накроет Омск

Так, 4 и 5 января омичам стоит ожидать магнитную бурю слабой интенсивности, уровня G1. Пик активности, как предполагается, придется на 12:00. Эти магнитные бури могут вызвать небольшие сбои в работе спутников и систем связи, а также повлиять на самочувствие некоторых людей, особенно тех, кто чувствителен к таким явлениям.