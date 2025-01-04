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Posted 4 января, 04:47

Published 4 января, 04:47

Modified 4 января, 04:58

Updated 4 января, 04:58

Омичам объяснили, как праздничные январские дни отразятся на кошельках

Работа в январе: как праздничные дни скажутся на зарплатах омичей

4 января 2025, 04:47
Фото: 1MI.

Омичам объяснили, как праздничные январские дни отразятся на кошельках

Юрист компании SuperJob Александр Южалин рассказал, как новогодние праздники отразятся на зарплатах омичей.

Январь — короткий рабочий месяц, и в 2025 году он не станет исключением. С 1 по 8 января будут праздничные дни, а это значит, что омичей ждут длительные выходные. Рассказываем, как это отразится на зарплатах.

«Учитывая, что 1 января в следующем году — среда, у работающих на пятидневной рабочей неделе выходные начнутся с воскресенья 29 декабря и продлятся до 8 января включительно. В общей сложности — 11 выходных дней», — поясняет юрист Александр Южалин.

Для работников с фиксированным окладом праздники не повлияют на размер зарплаты. Закон не изменяет оклад за счет выходных дней, так что они не потеряют деньги.

А вот если зарплата зависит от количества отработанных часов (почасовая оплата или сдельная), то возможны изменения. Если работник не будет работать с 1 по 8 января, работодатель должен выплатить ему дополнительное вознаграждение. И если придется работать в праздничные дни, зарплата за эти часы будет двойной.

Кроме того, аванс за первую половину января будет меньше, так как в это время много праздников и мало рабочих дней. Но за вторую половину месяца зарплата будет выше обычной, и в итоге общий размер зарплаты за месяц останется прежним.

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#Диана Рязанцева#Омск#Выходные#Зарплата#Вознаграждение#Новогодние праздники#Омич#Рабочие дни
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