Работа в январе: как праздничные дни скажутся на зарплатах омичей

Posted 4 января, 04:47
Published 4 января, 04:47
Modified 4 января, 04:58
Updated 4 января, 04:58
Январь — короткий рабочий месяц, и в 2025 году он не станет исключением. С 1 по 8 января будут праздничные дни, а это значит, что омичей ждут длительные выходные. Рассказываем, как это отразится на зарплатах.
«Учитывая, что 1 января в следующем году — среда, у работающих на пятидневной рабочей неделе выходные начнутся с воскресенья 29 декабря и продлятся до 8 января включительно. В общей сложности — 11 выходных дней», — поясняет юрист Александр Южалин.
Для работников с фиксированным окладом праздники не повлияют на размер зарплаты. Закон не изменяет оклад за счет выходных дней, так что они не потеряют деньги.
А вот если зарплата зависит от количества отработанных часов (почасовая оплата или сдельная), то возможны изменения. Если работник не будет работать с 1 по 8 января, работодатель должен выплатить ему дополнительное вознаграждение. И если придется работать в праздничные дни, зарплата за эти часы будет двойной.
Кроме того, аванс за первую половину января будет меньше, так как в это время много праздников и мало рабочих дней. Но за вторую половину месяца зарплата будет выше обычной, и в итоге общий размер зарплаты за месяц останется прежним.
Напомним, ранее Город55 писал, что в 2025 году россияне будут отдыхать 118 дней. Подробности производственного календаря — в нашем материале.