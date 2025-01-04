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Posted 4 января, 03:09

Published 4 января, 03:09

Modified 4 января, 03:27

Updated 4 января, 03:27

Михаил Мишустин поддержал строительство нового аэропорта Омск-Федоровка

Омск в списке перспективных: Мишустин поддержал строительство нового аэропорта

4 января 2025, 03:09
Фото: 1MI.

Михаил Мишустин поддержал строительство нового аэропорта Омск-Федоровка

Возведение нового аэропорта «Омск-Федоровка», которое началось еще в 1980-х годах, возобновляется с новой силой.

Премьер-министр России Михаил Мишустин поддержал строительство аэропортов в шести российских городах, включая Омск. Этот вопрос обсуждался на встрече главы правительства с председателем государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» Игорем Шуваловым.

Новые аэропорты в шести городах

Игорь Шувалов сообщил, что корпорация «ВЭБ.РФ» получила шесть заявок на финансовую поддержку строительства аэропортов. Речь идет о следующих городах: Краснодар, Салехард, Горно-Алтайск, Магнитогорск, Омск и Архыз.

«Это города, в которых высокий промышленный потенциал и очень высокий туристический потенциал», — отметил Шувалов.

Он также подчеркнул, что каждый из них так или иначе входит в федеральные проекты, направленные на развитие инфраструктуры и экономики.

Финансирование и инвестиции

Общий объем инвестиций, необходимый для реализации проектов по строительству аэропортов в шести городах, составляет 376 млрд рублей. Из этой суммы 148 млрд рублей будет обеспечено участием «ВЭБ.РФ».

«В целом при нашей поддержке, благодаря нашим инструментам уже 12 аэропортов в стране были построены или реконструированы, включая один из важнейших аэропортов в Москве — Шереметьево», — добавил Шувалов.

По его словам, благодаря поддержке «ВЭБ.РФ» через модернизированные и новые аэропорты перевозится до 110 млн пассажиров в год.

На данный момент в рамках программы проектного финансирования продолжается строительство еще девяти аэропортов. Теперь в очереди на реализацию стоят шесть новых проектов, в том числе в Омске.

Напомним, строительство аэропорта Омск-Федоровка возьмет на себя компания «Аэропорты регионов». Общая стоимость составит 42,6 млрд рублей. Старые постройки на территории аэропорта будут снесены, а завершение работ запланировано на 2028 год.

Возведение аэропорта за городом требует решения ряда важных вопросов. Обсуждаются варианты транспортной доступности: строительство новой дороги или выделение специальной полосы для аэроэкспресса. Также планируется построить гостиницу на 150–250 человек. Возможным инвестором выступает компания «Основа Холдинг» Александра Антропенко.

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#Диана Рязанцева#Экономика#Туризм#Омск#Инвестиции#Строительство#Аэропорт
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