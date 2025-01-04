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Posted 4 января, 13:55

Published 4 января, 13:55

Modified 4 января, 13:55

Updated 4 января, 13:55

Новый омский аэропорт, коррупционные дела, перебои с отоплением. Омск сегодня

Новый омский аэропорт, коррупционные дела, перебои с отоплением. Омск сегодня

4 января 2025, 13:55
Фото: 1MI.
Итоги дня по версии Города55.

Новость № 1. Премьер-министр России поддержал строительство аэропорта Омск-Федоровка

Михаил Мишустин поддержал строительство новых аэропортов в шести городах России, включая Омск. Этот проект обсуждался на встрече с председателем «ВЭБ.РФ» Игорем Шуваловым. В Омске, а также в Краснодаре, Салехарде, Горно-Алтайске, Магнитогорске и Архызе появятся новые воздушные гавани. Общий объем инвестиций составит 376 млрд рублей, из которых 148 млрд обеспечит «ВЭБ.РФ».

Омск в списке перспективных: Мишустин поддержал строительство нового аэропорта
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Новость № 1. Появились подробности по делу экс-зампреда омского правительства

Суд арестовал четыре счета Владимира Куприянова в банке, на которых находится несколько миллионов рублей. Куприянов обвиняется в получении крупной взятки за покровительство и злоупотребление служебным положением. Чиновник находится под стражей до февраля 2025 года.

Бывшему омскому министру труда Владимиру Куприянову арестовали банковские счета
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Новость № 1. Сотни домов в Омске остались без отопления и горячей воды

Жители Амурского поселка столкнулись с отключением отопления и горячей воды. Без тепла остались 511 объектов, включая школы, больницы и учреждения дополнительного образования. Такая же проблема коснулась омичей из поселка Птицефабрика. В некоторых домах второй день нет электричества, из-за чего индивидуальные газовые котлы не работают.

Второй день без света: жители поселка Омской птицефабрики замерзают без отопления
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#Диана Рязанцева#Омск#Отопление#Строительство#Аэропорт#Авария#Коррупция#Арест#Итоги дня
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