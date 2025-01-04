Новый омский аэропорт, коррупционные дела, перебои с отоплением. Омск сегодня

Жители Амурского поселка столкнулись с отключением отопления и горячей воды. Без тепла остались 511 объектов, включая школы, больницы и учреждения дополнительного образования. Такая же проблема коснулась омичей из поселка Птицефабрика. В некоторых домах второй день нет электричества, из-за чего индивидуальные газовые котлы не работают.